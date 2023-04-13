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Лига Европы
Фейеноорд
13.04.2023 19:45 – 82 1 : 0
Рома
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
13 апреля 2023, 19:45 | Обновлено 13 апреля 2023, 19:58
781
4

Фейеноорд – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 апреля в 19:45 поединок 1/4 финала Лиги Европы

13 апреля 2023, 19:45 | Обновлено 13 апреля 2023, 19:58
781
4
Фейеноорд – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

13 апреля проходит первый матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Фейеноорд» играет против «Ромы».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 19:45 по киевскому времени.

Это будет римейк финала Лиги конференций прошлого сезона, тогда выиграли римляне со счетом 1:0.

Фейеноорд – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

Стартовые составы команд

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События матча

53’
ГОЛ ! Мяч забил Матс Виффер (Фейеноорд).
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Лига Европы Фейеноорд Рома Рим смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Defen23
По условиям контракта командам запрещено забивать голы до 60-й минуты, чтобы болельщики успели купить ещё попкорна и напитков на стадионе? Вот они там играют в "кто кого", а мы тут уже давно наелись и даже успели вздремнуть. 
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0
Remark
Пресс с двух матчей еврокубков в лайве можно было бы сделать. И там и тут поставить ТБ 1 общий. Правда ХЗ какой коф общий был бы. 
П. С. На 36 минуту и тут и там счёт 0-0.
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0
Remark
Фейенордская резня тут вряд-ли будет, но вот судя по статистике хозяева забивают ооочень часто. Хотя, эти еврокубки, особенно в стадии плей-офф вообще не прогнозируемые.
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0
Фанькин кот
Кто нибудь смотрит? Как игра? Стоит глянуть или не нужно и время тратить?
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