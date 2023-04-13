Лига Европы13 апреля 2023, 19:45 | Обновлено 13 апреля 2023, 19:58
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Фейеноорд – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 апреля в 19:45 поединок 1/4 финала Лиги Европы
13 апреля 2023, 19:45 | Обновлено 13 апреля 2023, 19:58
781
4
13 апреля проходит первый матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Фейеноорд» играет против «Ромы».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 19:45 по киевскому времени.
Это будет римейк финала Лиги конференций прошлого сезона, тогда выиграли римляне со счетом 1:0.
Фейеноорд – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.
Стартовые составы команд
Starting XIs have been named 📋👇— UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 13, 2023
Thoughts?#UEL
События матча
53’
ГОЛ ! Мяч забил Матс Виффер (Фейеноорд).
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П. С. На 36 минуту и тут и там счёт 0-0.