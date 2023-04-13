13 апреля проходит первый матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Фейеноорд» играет против «Ромы».

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Начало поединка запланировано на 19:45 по киевскому времени.

Это будет римейк финала Лиги конференций прошлого сезона, тогда выиграли римляне со счетом 1:0.

Фейеноорд – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

Стартовые составы команд