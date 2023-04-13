Фейеноорд – Рома – 1:0. Нефарт у волков. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор первого матча 1/4 финала Лиги Европы
В первом матче 1/4 финала Лиги Европы «Фейеноорд» дома одержал победу над «Ромой» со счетом 1:0.
На 25-й минуте матча травму у волков получил Паулу Дибала и был заменен на Стефана Эль-Шаарави. В конце первого тайма хавбек римлян Лоренцо Пеллегрини не реализовал пенальти, пробив в штангу.
Единственный гол на 54-й минуте забил полузащитник хозяев поля Матс Виффер. Во втором тайме волки имели шанс отыграться, но мяч с линии ворот вынесли защитники нидерландского клуба.
Ответный матч четвертьфинальной дуэли состоится 20 апреля в Риме.
Лига Европы. 1/4 финала
Первый матч, 13 апреля, Роттердам
Фейеноорд – Рома – 1:0
Гол: Виффер, 53.
Незабитый пенальти: Пеллегрини, 43.
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Виффер, 53 мин.
События матча
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