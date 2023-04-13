Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фейеноорд – Рома – 1:0. Нефарт у волков. Видео гола и обзор матча
Лига Европы
Фейеноорд
13.04.2023 19:45 – FT 1 : 0
Рома
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
13 апреля 2023, 22:19 | Обновлено 13 апреля 2023, 22:47
109
0

Фейеноорд – Рома – 1:0. Нефарт у волков. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор первого матча 1/4 финала Лиги Европы

13 апреля 2023, 22:19 | Обновлено 13 апреля 2023, 22:47
109
0
Фейеноорд – Рома – 1:0. Нефарт у волков. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В первом матче 1/4 финала Лиги Европы «Фейеноорд» дома одержал победу над «Ромой» со счетом 1:0.

На 25-й минуте матча травму у волков получил Паулу Дибала и был заменен на Стефана Эль-Шаарави. В конце первого тайма хавбек римлян Лоренцо Пеллегрини не реализовал пенальти, пробив в штангу.

Единственный гол на 54-й минуте забил полузащитник хозяев поля Матс Виффер. Во втором тайме волки имели шанс отыграться, но мяч с линии ворот вынесли защитники нидерландского клуба.

Ответный матч четвертьфинальной дуэли состоится 20 апреля в Риме.

Лига Европы. 1/4 финала

Первый матч, 13 апреля, Роттердам

Фейеноорд – Рома – 1:0

Гол: Виффер, 53.

Незабитый пенальти: Пеллегрини, 43.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Виффер, 53 мин.

События матча

53’
ГОЛ ! Мяч забил Матс Виффер (Фейеноорд).
По теме:
Гент – Вест Хэм – 1:1. Суперпас Пакеты, перекладина Орбана. Видео голов
ВИДЕО. Оборона отдыхает. Забитцер оформил дубль в ворота Севильи
Манчестер Юнайтед – Севилья. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Рома Рим Лига Европы пенальти Стефан Эль-Шаарави Пауло Дибала Фейеноорд Лоренцо Пеллегрини Матс Виффер видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Луческу рассказал, когда в последний раз общался с Ахметовым
Футбол | 13 апреля 2023, 12:07 0
Луческу рассказал, когда в последний раз общался с Ахметовым
Луческу рассказал, когда в последний раз общался с Ахметовым

На удивление, разговор тренера «Динамо» и президента «Шахтера» состоялся совсем недавно

Игор ЙОВИЧЕВИЧ: Крыськив достойно заменил Мудрика. Не знаю, когда вернется
Футбол | 13 апреля 2023, 17:45 9
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: Крыськив достойно заменил Мудрика. Не знаю, когда вернется
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: Крыськив достойно заменил Мудрика. Не знаю, когда вернется

Тренер расстроен серьезной травмой игрока

Определен соперник Прометея в 1/4 финала баскетбольного Еврокубка
Баскетбол | 12.04.2023, 23:23
Определен соперник Прометея в 1/4 финала баскетбольного Еврокубка
Определен соперник Прометея в 1/4 финала баскетбольного Еврокубка
Шесть спортсменов вошли в топ-100 самых влиятельных людей мира
Футбол | 13.04.2023, 19:03
Шесть спортсменов вошли в топ-100 самых влиятельных людей мира
Шесть спортсменов вошли в топ-100 самых влиятельных людей мира
Синие не устояли в Мадриде. Реал уверенно обыграл Челси
Футбол | 12.04.2023, 23:55
Синие не устояли в Мадриде. Реал уверенно обыграл Челси
Синие не устояли в Мадриде. Реал уверенно обыграл Челси
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стал известен состав сборной Украины по биатлону на сезон-2023/24
Стал известен состав сборной Украины по биатлону на сезон-2023/24
12.04.2023, 14:20 3
Биатлон
Неожиданно пригодился характер. Шахтер едва успел дожать Львов
Неожиданно пригодился характер. Шахтер едва успел дожать Львов
12.04.2023, 16:00 131
Футбол
Победы Реала и Милана в ЛЧ, Шахтер дожал Львов на 95-й, успех Свитолиной
Победы Реала и Милана в ЛЧ, Шахтер дожал Львов на 95-й, успех Свитолиной
13.04.2023, 06:05
Футбол
Манчестер Сити – Бавария – 3:0. Разгром Бундесмашины. Видео голов и обзор
Манчестер Сити – Бавария – 3:0. Разгром Бундесмашины. Видео голов и обзор
12.04.2023, 00:02 1
Футбол
Свитолина одержала первую победу после возвращения
Свитолина одержала первую победу после возвращения
12.04.2023, 18:04 22
Теннис
Сборная Украины уверенно обыграла Северную Македонию и вышла на ЧМ-2023
Сборная Украины уверенно обыграла Северную Македонию и вышла на ЧМ-2023
11.04.2023, 19:36 12
Другие виды
Полуфинал в полушаге. Манчестер Сити на Этихаде не оставил шансов Баварии
Полуфинал в полушаге. Манчестер Сити на Этихаде не оставил шансов Баварии
11.04.2023, 23:53 30
Футбол
Титаны – в четвертьфинале. Прометей в Риге переиграл Гамбург
Титаны – в четвертьфинале. Прометей в Риге переиграл Гамбург
11.04.2023, 20:56 6
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности