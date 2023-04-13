Ветер стал помехой. Свитолина не смогла обыграть вторую соперницу в Кьяссо

Украинская теннисистка Элина Свитолина завершила борьбу на грунтовом турнире ITF W60 в Кьяссо.

Во втором раунде украинка в трехсетовом поединке уступила Александре Игнатик (Каданцу) из Румынии (№217 WTA).

Кьяссо. Второй круг

Элина Свитолина (Украина) – Александра Игнатик (Румыния) – 6:1, 2:6, 5:7

В третьей партии Элина при счете 5:3 не смогла реализовать матчбол.

Это была четвертая встреча теннисисток, счет сравнялся.

Румынка в следующем раунде сразится против Мирры Андреевой (№312 WTA).