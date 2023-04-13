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  4. Ветер стал помехой. Свитолина не смогла обыграть вторую соперницу в Кьяссо
ITF
13 апреля 2023, 17:40 | Обновлено 13 апреля 2023, 17:41
2045
14

Ветер стал помехой. Свитолина не смогла обыграть вторую соперницу в Кьяссо

Элина не удержала преимущество в матче второго раунда на турнире ITF в Швейцарии

13 апреля 2023, 17:40 | Обновлено 13 апреля 2023, 17:41
2045
14
Ветер стал помехой. Свитолина не смогла обыграть вторую соперницу в Кьяссо
Mouratoglou Tennis Academy. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина завершила борьбу на грунтовом турнире ITF W60 в Кьяссо.

Во втором раунде украинка в трехсетовом поединке уступила Александре Игнатик (Каданцу) из Румынии (№217 WTA).

Кьяссо. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Александра Игнатик (Румыния) – 6:1, 2:6, 5:7

В третьей партии Элина при счете 5:3 не смогла реализовать матчбол.

Это была четвертая встреча теннисисток, счет сравнялся.

Румынка в следующем раунде сразится против Мирры Андреевой (№312 WTA).

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Элина Свитолина Александра Игнатик (Каданцу) ITF Кьяссо
Источник Sport.ua
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Комментарии 14
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Александр Ад
Дуже розчарувала безвольною грою в кінці 3 сету...Психологія геть не змінілася.До перемоги був один крок,який виявився нездоланим,впродовж 4 геймів поспіль..Залишается тільки сподиватися,що Єліна зможе подолати саму себе,і ще принесе позитивні емоції українцям!
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+8
introvert
Стара добра Еліна))
Нічого страшного, звісно, не сталося, просто стало очевидно, що роботи у Слейтера - непочатий край. Нікуди не зникли старі проблеми Еліни з подачею, з завершенням розіграшів, особливо при виході до сітки, з концентрацією на вирішальних очках... Коротше, з усім.
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+7
Stanislav Matusevych
А ось і наочне пояснення, чому Еліні буде вкрай важко повернутися не те, що до топового рівня, а взагалі кудись в район двадцятки. Усі вади минулого залишилися, а після невдалих останніх років та декрету з'явилися нові. Періодично Еліну накриває ступор, коли вона взагалі не відчуває корт, звідси дитячі помилки у звичайних перекиданнях із задньої лінії. Зрозуміло, що вітер і погода, але ж і на рівень суперниці варто подивитися.
Мій прогноз, що повернення до топ-30 буде успіхом, залишається в силі.
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+4
Показать Скрыть 5 ответов
Выталкиватель парашутистов
Ремейка не будет... Тут некоторые пишут, что ей трудно будет вернуться в 20-ку... Ее время прошло, давно. Ребенка надо воспитывать, может дочка будет играть лучше, чем их родители...
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+2
Vlad Ltava
Монотонна і одноманітна гра , без ніяких сюрпризів .Результат закономірний . Повернення в топ під великим питанням , бо і до вагітності гра була невиразною.
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+1
rozalievka
Ветер.. )))
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+1
sirjoga
Подарунковий матч, з наступаючим, Александра!
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0
Павло Бубенко
За усю гру - жодного вінерса від Світоліної! Жодного!
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-2
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