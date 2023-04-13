ITF13 апреля 2023, 17:40 | Обновлено 13 апреля 2023, 17:41
2045
14
Ветер стал помехой. Свитолина не смогла обыграть вторую соперницу в Кьяссо
Элина не удержала преимущество в матче второго раунда на турнире ITF в Швейцарии
13 апреля 2023, 17:40 | Обновлено 13 апреля 2023, 17:41
2045
14
Украинская теннисистка Элина Свитолина завершила борьбу на грунтовом турнире ITF W60 в Кьяссо.
Во втором раунде украинка в трехсетовом поединке уступила Александре Игнатик (Каданцу) из Румынии (№217 WTA).
Кьяссо. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Александра Игнатик (Румыния) – 6:1, 2:6, 5:7
В третьей партии Элина при счете 5:3 не смогла реализовать матчбол.
Это была четвертая встреча теннисисток, счет сравнялся.
Румынка в следующем раунде сразится против Мирры Андреевой (№312 WTA).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 апреля 2023, 04:28 3
Наставник «Реала» показал свое мастерство
Футбол | 13 апреля 2023, 11:33 5
Вингер «Арсенала» – о чемпионской гонке в АПЛ
Футбол | 13.04.2023, 05:46
Теннис | 12.04.2023, 00:20
Теннис | 12.04.2023, 20:28
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
12.04.2023, 21:05 4
11.04.2023, 18:31 8
11.04.2023, 20:21 17
12.04.2023, 05:59
12.04.2023, 14:20 3
12.04.2023, 16:00 131
12.04.2023, 18:51 6
11.04.2023, 20:56 6
Нічого страшного, звісно, не сталося, просто стало очевидно, що роботи у Слейтера - непочатий край. Нікуди не зникли старі проблеми Еліни з подачею, з завершенням розіграшів, особливо при виході до сітки, з концентрацією на вирішальних очках... Коротше, з усім.
Мій прогноз, що повернення до топ-30 буде успіхом, залишається в силі.