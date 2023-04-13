Итоги Лиги Европы. Ювентус вырвал победу у Спортинга, Байер спасся на 83-й

В четверг, 13 апреля, состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги Европы.

«Ювентус» на своем поле минимально обыграл «Спортинг» со счетом 1:0. Единственный гол забил Федерико Гатти на 73-й минуте.

Немецкий «Байер» неожиданно дома не смог обыграть «Сен-Жилуаз». Более того, до 83-й минуты команда из Леверкузена проигрывала 0:1, однако Флориан Вирц спас «львов».

Свой матч также выиграл «Фейеноорд» у «Ромы» со счетом 1:0. «Манчестер Юнайтед» упустил победу в игре с «Севильей» на 90+3 минуте.

Лига Европы. 1/4 финала. Первые матчи

Фейеноорд – Рома – 1:0

Гол: Виффер, 53

Манчестер Юнайтед – Севилья – 2:2

Голы: Забитцер, 15, 21 – Маласия, 84 (автогол), Магуайр, 90+2 (автогол)

Байер – Сен-Жилуаз – 1:1

Голы: Вирц, 82 – Бонифаце, 51

Ювентус – Спортинг – 1:0

Гол: Гатти, 73