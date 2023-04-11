​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 10 апреля.

1. С моментом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Барселоны. Одни из самых результативных команд Ла Лиги обошлись без голов.

2. Журналист: сборную Украины по баскетболу возглавит Степановский. Назван вероятный новый наставник национальной мужской команды.

3. Назван клуб из Европы, который предлагал сотрудничество Реброву. Украинский специалист был интересен болгарскому «Лудогорцу».

4. Скандал. Звездный игрок Реала ударил соперника, тот обратился в полицию. Федерико Вальверде и Алехандро Баэна устроили драку после матча Ла Лиги.

5. Шахтер близок к покупке 19-летнего эквадорского опорника Кастильо. Футболист неплохо проявил себя на недавнем чемпионате Южной Америки среди молодежных команд.

6. Жертвы шопинга: кто может покинуть Челси летом. Рассказываем об игроках, которым, возможно, нет места в лондонском клубе.

7. Луческу не будет вместе c Динамо в ближайших матчах. Известна причина. У главного тренера столичного клуба проблемы со здоровьем.

8. Безус отстранен от тренировок с Омонией. У украинца возник конфликт с партнером по команде.

9. Сальваторе Монако покинул Брайтон и возвращается работать в Шахтер. 50-летний специалист будет помогать «горнякам» находить новых талантов.

10. Подготовка к ЧМ. Украина U-18 разобралась с Венгрией. Украинские хоккеисты забросили 4 шайбы в ворота соперников.