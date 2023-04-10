Скандал. Звездный игрок Реала ударил соперника, тот обратился в полицию

Серьезный конфликт произошел после матча 28-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Вильярреалом» (2:3).

Федерико Вальверде и Алехандро Баэна устроили потасовку, и футболист «Реала» ударил в лицо хавбека желтой субмарины.

Инцидент произошел в зоне парковки, где стояли автобусы гостей, и не попал в официальный отчет арбитра. Дисциплинарная комиссия Ла Лиги не будет рассматривать конфликт, поэтому, скорее всего, дисквалификации у Вальверде не будет.

Однако Алехандро Баэна подал жалобу в полицию, и вполне возможно, что будет открыто уголовное производство. Это грозит Федерико Вальверде серьезными неприятностями.

Конфликт между футболистами начался в январе, когда в кубковом поединке Баэна ударил по ноге Вальверде и сказал: «Плачь теперь, когда твой сын не родится». Жена уругвайского нападающего сообщала, что потеряла ребенка, который родился нежизнеспособным, но затем младенца удалось спасти.

В субботнем матче Баэна снова что-то сказал в адрес Вальверде. После игры Федерико подождал Алехандро возле автобуса и после недолгого обмена мнениями ударил его по лицу. По данным прессы, уругвайский форвард предупредил Баэну, чтобы тот больше не обсуждал его семью.

Дело о нападении Федерико Вальверде на Алекса Баэну будет рассмотрено на следующей неделе. Государственная комиссия по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте проведет заседание 17 апреля.

Видеообзор матча Реал – Вильярреал – 2:3