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  4. Луческу не будет вместе c Динамо в ближайших матчах. Известна причина
Украина. Премьер лига
10 апреля 2023, 12:07 | Обновлено 10 апреля 2023, 12:27
1336
2

Луческу не будет вместе c Динамо в ближайших матчах. Известна причина

У главного тренера столичного клуба проблемы со здоровьем

10 апреля 2023, 12:07 | Обновлено 10 апреля 2023, 12:27
1336
2
Луческу не будет вместе c Динамо в ближайших матчах. Известна причина
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

После поединка «Динамо» – «Минай» главному тренеру киевлян Мирче Луческу стало плохо. Об этом сообщил журналист ПРОФУТБОЛ Digital Алексей Корицкий.

«Я подошел к авто Луческу и сказал: «Мистер, можно несколько слов по матчу». И вижу, что ему реально плохо. Он взял меня за правую руку, едва удержавшись на ногах. Я видел, что его завели в раздевалку, где, вероятно, оказали первую помощь.

Уже сегодня стало известно, что, скорее всего, Мирча Луческу не будет рядом с командой ближайшие матчи», – сказал журналист.

Ранее сам Луческу рассказал румынским СМИ, что у него развился коксартроз (артроз тазобедренного сустава). Поэтому ему может понадобиться операция.

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Источник Профутбол Digital
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Комментарии 2
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Gambie
Это как работники завода Антонов которые уже 20 лет не выпускают самолёты и сидят вечные деды пенсионеры по 80 90 лет от роду и не уходят.Прямо с проходной на Туполева везут на берковцы .
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Mykhailo Stepanov
давай на пенсію...задовбав вже
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