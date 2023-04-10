Луческу не будет вместе c Динамо в ближайших матчах. Известна причина

После поединка «Динамо» – «Минай» главному тренеру киевлян Мирче Луческу стало плохо. Об этом сообщил журналист ПРОФУТБОЛ Digital Алексей Корицкий.

«Я подошел к авто Луческу и сказал: «Мистер, можно несколько слов по матчу». И вижу, что ему реально плохо. Он взял меня за правую руку, едва удержавшись на ногах. Я видел, что его завели в раздевалку, где, вероятно, оказали первую помощь.

Уже сегодня стало известно, что, скорее всего, Мирча Луческу не будет рядом с командой ближайшие матчи», – сказал журналист.

Ранее сам Луческу рассказал румынским СМИ, что у него развился коксартроз (артроз тазобедренного сустава). Поэтому ему может понадобиться операция.