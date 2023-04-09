Может потребоваться операция. Луческу испытывает проблемы со здоровьем

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу испытывает проблемы со здоровьем.

Сообщается, что у него развился коксартроз – артроз тазобедренного сустава, из-за которого специалист передвигается с затруднениями.

«В период, когда мы играли в еврокубках, мы постоянно перемещались на автобусе – по 10 часов за раз. При этом я работал по 7-8 часов в сутки. В результате, у меня развился коксартроз.

Пока я могу, я буду продолжать работать. В ином случае мне придется лечь на операцию, уйти на пенсию. Было бы здорово, если бы мне удалось провести эту операцию, но остаться с командой. В любом случае у меня пока нет мыслей об уходе из футбола», – сказал Луческу.

Ранее румынский специалист рассказал, почему несмотря на войну продолжил работу с «Динамо».