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Украина. Премьер лига
09 апреля 2023, 09:59 | Обновлено 09 апреля 2023, 10:34
1000
5

Может потребоваться операция. Луческу испытывает проблемы со здоровьем

Главный тренер киевского «Динамо» тяжело переносит длительные поездки автобусом

09 апреля 2023, 09:59 | Обновлено 09 апреля 2023, 10:34
1000
5
Может потребоваться операция. Луческу испытывает проблемы со здоровьем
ФК Динамо. Мирча Луческу

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу испытывает проблемы со здоровьем.

Сообщается, что у него развился коксартроз – артроз тазобедренного сустава, из-за которого специалист передвигается с затруднениями.

«В период, когда мы играли в еврокубках, мы постоянно перемещались на автобусе – по 10 часов за раз. При этом я работал по 7-8 часов в сутки. В результате, у меня развился коксартроз.

Пока я могу, я буду продолжать работать. В ином случае мне придется лечь на операцию, уйти на пенсию. Было бы здорово, если бы мне удалось провести эту операцию, но остаться с командой. В любом случае у меня пока нет мыслей об уходе из футбола», – сказал Луческу.

Ранее румынский специалист рассказал, почему несмотря на войну продолжил работу с «Динамо».

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Мирча Луческу Динамо Киев операция
Источник Orange Sport
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Комментарии 5
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Умник
Та ну это слишком, не понимаю я такого, Василич угробил себя, и этот туда же.
Как повторение какое то. 
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+2
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Gambie
Шахтеро динамовский ватный хамелеон 
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-3
Gambie
Когда слушают бредовые выступления Луческу что якобы судьи убивают Динамо как прежде убивали его шахтер то все думают старый маразматик бредит.А на самом деле он прекрасно знает для чего выдает постоянно эти гневные тиррады и часто это срабатывает 
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-5
Gambie
Вы же слушали как выступает Луческу что все судьи прессуют Динамо .Это кажется смешным но такая тактика в Шахтере срабатывала и судьи постепенно боялись Луческу и никогда пенальти не ставили и все нарушения трактовались в одну сторону .Это прессование судейства он продолжил в Динамо.Он видит что любого за этот бред накажут а его никогда 
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-5
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