Мирча ЛУЧЕСКУ: «Уйти в такой ситуации было невозможно»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал румынским СМИ о ситуации в Украине, а также пояснил, почему не покинул свой пост после начала полномасштабной фазы войны с россией.

«Сейчас вопрос не в том, работать или нет, а в том, чтобы выжить. Футбол старается удержать болельщиков, но в условиях, когда он проводится без зрителей, в условиях, когда переезды осуществляются на автобусе или поезде, это очень сложно. Но очень важно, чтобы люди, помимо своих забот, получали удовлетворение от своих любимых клубов. Футбол помогает».

«Когда меня пригласили, я согласился. Это был крайне сильный чемпионат, команды играли в еврокубках. Так получилось, что многие футболисты ушли, и сейчас у меня молодая команда с перспективными игроками. Уйти в такой ситуации было невозможно. Я не думал об уходе. Конечно, были времена, когда команда перемещалась в Бухарест, в Снагов. Мы там тренировались, потом поехали в Европу на товарищеские матчи. Затем мы вернулись, чемпионат разыгрывается в этих условиях».

«У ряда игроков семьи находятся за границей, но есть и другие футболисты, чьи родители пребывают недалеко от зон боевых действий. Пока в Киеве тихо. Больше никаких проблем», - сказал Луческу в интервью Prima Sport.

Недавно Мирча Луческу провел свой 100-й матч во главе «Динамо».