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  4. Мирча ЛУЧЕСКУ: «Уйти в такой ситуации было невозможно»
Украина. Премьер лига
07 апреля 2023, 11:32 | Обновлено 07 апреля 2023, 11:33
1419
3

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Уйти в такой ситуации было невозможно»

Румынский специалист пояснил, почему несмотря на войну продолжил работу с «Динамо»

07 апреля 2023, 11:32 | Обновлено 07 апреля 2023, 11:33
1419
3
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Уйти в такой ситуации было невозможно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал румынским СМИ о ситуации в Украине, а также пояснил, почему не покинул свой пост после начала полномасштабной фазы войны с россией.

«Сейчас вопрос не в том, работать или нет, а в том, чтобы выжить. Футбол старается удержать болельщиков, но в условиях, когда он проводится без зрителей, в условиях, когда переезды осуществляются на автобусе или поезде, это очень сложно. Но очень важно, чтобы люди, помимо своих забот, получали удовлетворение от своих любимых клубов. Футбол помогает».

«Когда меня пригласили, я согласился. Это был крайне сильный чемпионат, команды играли в еврокубках. Так получилось, что многие футболисты ушли, и сейчас у меня молодая команда с перспективными игроками. Уйти в такой ситуации было невозможно. Я не думал об уходе. Конечно, были времена, когда команда перемещалась в Бухарест, в Снагов. Мы там тренировались, потом поехали в Европу на товарищеские матчи. Затем мы вернулись, чемпионат разыгрывается в этих условиях».

«У ряда игроков семьи находятся за границей, но есть и другие футболисты, чьи родители пребывают недалеко от зон боевых действий. Пока в Киеве тихо. Больше никаких проблем», - сказал Луческу в интервью Prima Sport.

Недавно Мирча Луческу провел свой 100-й матч во главе «Динамо».

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Источник Sport.ro
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Иван Качура
Діду пора на пенсію, він все що міг, українському футболу вже віддав. 
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Gambie
Сначала с сурками из опзж поддерживал российскую.агрессию и говорил не все так однозначно .а теперь скользит 
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-3
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