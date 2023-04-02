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  4. Мирча Луческу провел 100-й матч во главе Динамо
Украина. Премьер лига
02 апреля 2023, 19:08 | Обновлено 02 апреля 2023, 19:13
125
1

Мирча Луческу провел 100-й матч во главе Динамо

Румын стал 7-м тренером-«сотником» киевлян за годы независимости

02 апреля 2023, 19:08 | Обновлено 02 апреля 2023, 19:13
125
1
Мирча Луческу провел 100-й матч во главе Динамо
ФК Динамо. Мирча Луческу

Поединок со «Львовом» (2:0) стал 100-м для Мирчи Луческу на посту главного тренера «Динамо». Он стал седьмым наставником бело-синих, достигшим этого рубежа за годы независимости.

63 матча под руководством Луческу киевляне провели в чемпионатах Украины, 31 – в еврокубках, 4 – в Кубке Украины и 2 – в Суперкубке Украины. Ведомые Луческу динамовцы в общей сложности 57 встреч выиграли, 17 завершили вничью, 26 проиграли (мячи 166-93).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Тренеры «Динамо» за годы независимости (1992-2023)

Тренер

Годы

Всего

ЧУ

КУ

СК

ЕК

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

1997-2002

237

152

27

-

58

Йожеф САБО

1992-2007*

164

118

21

-

25

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

2002-2020*

147

98

21

1

27

Юрий СЕМИН

2008-2012*

145

92

12

2

39

Сергей РЕБРОВ

2014-2017

136

88

19

3

26

Александр ХАЦКЕВИЧ

2017-2019

105

66

6

3

30

Мирча ЛУЧЕСКУ

2020-2023

100

63

4

2

31

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО

2005-2007

94

65

14

2

13

Олег БЛОХИН

2012-2014

65

45

3

-

17

Валерий ГАЗЗАЕВ

2009-2010

58

41

4

1

12

Михаил ФОМЕНКО

1993

43

32

9

-

2

Анатолий ПУЗАЧ

1992

40

31

5

-

4

Олег ЛУЖНЫЙ

2007-2010*

22

11

4

-

7

Николай ПАВЛОВ

1995

13

12

1

-

-

Владимир ОНИЩЕНКО

1995

8

5

3

-

-

Леонид БУРЯК

2005

8

5

-

1

2

* с перерывами.

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.

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Источник Sport.ua
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Mykola_nik
коли вже старий піде?
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