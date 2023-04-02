Мирча Луческу провел 100-й матч во главе Динамо

Поединок со «Львовом» (2:0) стал 100-м для Мирчи Луческу на посту главного тренера «Динамо». Он стал седьмым наставником бело-синих, достигшим этого рубежа за годы независимости.

63 матча под руководством Луческу киевляне провели в чемпионатах Украины, 31 – в еврокубках, 4 – в Кубке Украины и 2 – в Суперкубке Украины. Ведомые Луческу динамовцы в общей сложности 57 встреч выиграли, 17 завершили вничью, 26 проиграли (мячи 166-93).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Тренеры «Динамо» за годы независимости (1992-2023)

Тренер Годы Всего ЧУ КУ СК ЕК Валерий ЛОБАНОВСКИЙ 1997-2002 237 152 27 - 58 Йожеф САБО 1992-2007* 164 118 21 - 25 Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО 2002-2020* 147 98 21 1 27 Юрий СЕМИН 2008-2012* 145 92 12 2 39 Сергей РЕБРОВ 2014-2017 136 88 19 3 26 Александр ХАЦКЕВИЧ 2017-2019 105 66 6 3 30 Мирча ЛУЧЕСКУ 2020-2023 100 63 4 2 31 Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО 2005-2007 94 65 14 2 13 Олег БЛОХИН 2012-2014 65 45 3 - 17 Валерий ГАЗЗАЕВ 2009-2010 58 41 4 1 12 Михаил ФОМЕНКО 1993 43 32 9 - 2 Анатолий ПУЗАЧ 1992 40 31 5 - 4 Олег ЛУЖНЫЙ 2007-2010* 22 11 4 - 7 Николай ПАВЛОВ 1995 13 12 1 - - Владимир ОНИЩЕНКО 1995 8 5 3 - - Леонид БУРЯК 2005 8 5 - 1 2

* с перерывами.

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.