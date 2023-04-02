Мирча Луческу провел 100-й матч во главе Динамо
Румын стал 7-м тренером-«сотником» киевлян за годы независимости
Поединок со «Львовом» (2:0) стал 100-м для Мирчи Луческу на посту главного тренера «Динамо». Он стал седьмым наставником бело-синих, достигшим этого рубежа за годы независимости.
63 матча под руководством Луческу киевляне провели в чемпионатах Украины, 31 – в еврокубках, 4 – в Кубке Украины и 2 – в Суперкубке Украины. Ведомые Луческу динамовцы в общей сложности 57 встреч выиграли, 17 завершили вничью, 26 проиграли (мячи 166-93).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Тренеры «Динамо» за годы независимости (1992-2023)
|
Тренер
|
Годы
|
Всего
|
ЧУ
|
КУ
|
СК
|
ЕК
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
1997-2002
|
237
|
152
|
27
|
-
|
58
|
Йожеф САБО
|
1992-2007*
|
164
|
118
|
21
|
-
|
25
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
2002-2020*
|
147
|
98
|
21
|
1
|
27
|
Юрий СЕМИН
|
2008-2012*
|
145
|
92
|
12
|
2
|
39
|
Сергей РЕБРОВ
|
2014-2017
|
136
|
88
|
19
|
3
|
26
|
Александр ХАЦКЕВИЧ
|
2017-2019
|
105
|
66
|
6
|
3
|
30
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
2020-2023
|
100
|
63
|
4
|
2
|
31
|
Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО
|
2005-2007
|
94
|
65
|
14
|
2
|
13
|
Олег БЛОХИН
|
2012-2014
|
65
|
45
|
3
|
-
|
17
|
Валерий ГАЗЗАЕВ
|
2009-2010
|
58
|
41
|
4
|
1
|
12
|
Михаил ФОМЕНКО
|
1993
|
43
|
32
|
9
|
-
|
2
|
Анатолий ПУЗАЧ
|
1992
|
40
|
31
|
5
|
-
|
4
|
Олег ЛУЖНЫЙ
|
2007-2010*
|
22
|
11
|
4
|
-
|
7
|
Николай ПАВЛОВ
|
1995
|
13
|
12
|
1
|
-
|
-
|
Владимир ОНИЩЕНКО
|
1995
|
8
|
5
|
3
|
-
|
-
|
Леонид БУРЯК
|
2005
|
8
|
5
|
-
|
1
|
2
* с перерывами.
ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Михаил мог стать героем встречи, но не хватило хладнокровия
Украинец вышел в основном составе