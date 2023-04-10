Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Безус отстранен от тренировок с Омонией
Другие новости
10 апреля 2023, 17:26 |
2707
0

Безус отстранен от тренировок с Омонией

У украинца возник конфликт с партнером по команде

10 апреля 2023, 17:26 |
2707
0
Безус отстранен от тренировок с Омонией
ФК Омония. Роман Безус

«Омония» отстранила от тренировок с командой украинского полузащитника Романа Безуса. Об этом сообщают кипрские СМИ.

По их информации, такое решение было принято из-за ссоры Безуса с одним из партнеров по команде на тренировочной площадке. О ком именно из игроков «Омонии» идет речь – не известно.

В нынешнем сезоне на счету Безуса 4 гола и 4 ассиста в 30 матчах за «Омонию» во всех турнирах. На прошлой неделе 32-летний украинец был удален в матче Кубка Кипра.

По теме:
Омония – Арис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Кипра
Безус был удален в матче Кубка Кипра после выхода на замену
Беседин не попал в заявку Омонии на полуфинал Кубка Кипра
Омония Роман Безус
Источник
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Экс-игрок Динамо сделал шикарный гол и ударил соперника
Футбол | 10 апреля 2023, 10:50 1
ВИДЕО. Экс-игрок Динамо сделал шикарный гол и ударил соперника
ВИДЕО. Экс-игрок Динамо сделал шикарный гол и ударил соперника

Дуду провел насыщенный матч за «Палмейрас»

ВИДЕО. Жирная точка в матче Аль-Айна. Ярмоленко забил 9-й гол в сезоне
Футбол | 09 апреля 2023, 22:41 0
ВИДЕО. Жирная точка в матче Аль-Айна. Ярмоленко забил 9-й гол в сезоне
ВИДЕО. Жирная точка в матче Аль-Айна. Ярмоленко забил 9-й гол в сезоне

Украинец отличился на 67-й минуте игры против ФК «Хор-Факкан»

Ига СВЁНТЕК: «Для меня война – это не политика, это страдания людей»
Теннис | 10.04.2023, 13:25
Ига СВЁНТЕК: «Для меня война – это не политика, это страдания людей»
Ига СВЁНТЕК: «Для меня война – это не политика, это страдания людей»
Усик не помог. Лидер Первой лиги Полесье уступил Металлургу З
Футбол | 09.04.2023, 17:59
Усик не помог. Лидер Первой лиги Полесье уступил Металлургу З
Усик не помог. Лидер Первой лиги Полесье уступил Металлургу З
Зинченко и Ко на поле Ливерпуля отметились антидостижением в АПЛ
Футбол | 10.04.2023, 04:43
Зинченко и Ко на поле Ливерпуля отметились антидостижением в АПЛ
Зинченко и Ко на поле Ливерпуля отметились антидостижением в АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. 14 нокаут в карьере. Супертяж Джаред Андерсон продолжает уничтожать
ВИДЕО. 14 нокаут в карьере. Супертяж Джаред Андерсон продолжает уничтожать
09.04.2023, 15:49 5
Бокс
Промоутер: «Ломаченко только один раз не хотел выходить на бой»
Промоутер: «Ломаченко только один раз не хотел выходить на бой»
09.04.2023, 15:11 6
Бокс
С ошибкой Зинченко. Арсенал замедлил чемпионское шествие в Ливерпуле
С ошибкой Зинченко. Арсенал замедлил чемпионское шествие в Ливерпуле
09.04.2023, 20:32 102
Футбол
Кардинальные перемены. Что планирует Мудрик для успеха в Челси
Кардинальные перемены. Что планирует Мудрик для успеха в Челси
09.04.2023, 12:44 6
Футбол
Луческу не будет вместе c Динамо в ближайших матчах. Известна причина
Луческу не будет вместе c Динамо в ближайших матчах. Известна причина
10.04.2023, 12:07 11
Футбол
Отомстил за 3 поражения. Адесанья нокаутировал Перейру и вернул пояс UFC
Отомстил за 3 поражения. Адесанья нокаутировал Перейру и вернул пояс UFC
09.04.2023, 07:59
MMA
Назван клуб из Европы, который предлагал сотрудничество Реброву
Назван клуб из Европы, который предлагал сотрудничество Реброву
10.04.2023, 10:40 5
Футбол
Исраэль Адесанья – Алекс Перейра. Неожиданный удар. Видео боя и нокаута
Исраэль Адесанья – Алекс Перейра. Неожиданный удар. Видео боя и нокаута
09.04.2023, 08:30
MMA
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности