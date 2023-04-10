Безус отстранен от тренировок с Омонией

«Омония» отстранила от тренировок с командой украинского полузащитника Романа Безуса. Об этом сообщают кипрские СМИ.

По их информации, такое решение было принято из-за ссоры Безуса с одним из партнеров по команде на тренировочной площадке. О ком именно из игроков «Омонии» идет речь – не известно.

В нынешнем сезоне на счету Безуса 4 гола и 4 ассиста в 30 матчах за «Омонию» во всех турнирах. На прошлой неделе 32-летний украинец был удален в матче Кубка Кипра.