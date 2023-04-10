Другие новости10 апреля 2023, 17:26 |
2707
0
Безус отстранен от тренировок с Омонией
У украинца возник конфликт с партнером по команде
10 апреля 2023, 17:26 |
2707
0
«Омония» отстранила от тренировок с командой украинского полузащитника Романа Безуса. Об этом сообщают кипрские СМИ.
По их информации, такое решение было принято из-за ссоры Безуса с одним из партнеров по команде на тренировочной площадке. О ком именно из игроков «Омонии» идет речь – не известно.
В нынешнем сезоне на счету Безуса 4 гола и 4 ассиста в 30 матчах за «Омонию» во всех турнирах. На прошлой неделе 32-летний украинец был удален в матче Кубка Кипра.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 апреля 2023, 10:50 1
Дуду провел насыщенный матч за «Палмейрас»
Футбол | 09 апреля 2023, 22:41 0
Украинец отличился на 67-й минуте игры против ФК «Хор-Факкан»
Теннис | 10.04.2023, 13:25
Футбол | 09.04.2023, 17:59
Футбол | 10.04.2023, 04:43
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.04.2023, 15:49 5
09.04.2023, 15:11 6
09.04.2023, 20:32 102
09.04.2023, 12:44 6
10.04.2023, 12:07 11
09.04.2023, 07:59
10.04.2023, 10:40 5
09.04.2023, 08:30