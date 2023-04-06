Безус был удален в матче Кубка Кипра после выхода на замену

«Омония», за которую выступают два украинца – Роман Безус и Артем Беседин – в первом матче полуфинала Кубка Кипра на выезде сыграл вничью 1:1 с «Пафосом».

Беседин не попал в заявку «Омонии» на матч, а Безус остался на скамейке запасных.

На 70-й минуте Безус вышел на замену, однако выход украинского хавбека получился провальным. За 12 минут Роман успел получить две желтые карточки и на 82-й минуте был удален. Первую желтую карточку Безус получил на 72-й минуте.

Ответный матч с «Пафосом» пройдет 26 апреля на поле «Омонии».