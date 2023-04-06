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06 апреля 2023, 22:31 |
517
0

Безус был удален в матче Кубка Кипра после выхода на замену

«Омония» сыграла вничью 1:1 с «Пафосом»

06 апреля 2023, 22:31 |
517
0
Безус был удален в матче Кубка Кипра после выхода на замену
ФК Омония. Роман Безус

«Омония», за которую выступают два украинца – Роман Безус и Артем Беседин – в первом матче полуфинала Кубка Кипра на выезде сыграл вничью 1:1 с «Пафосом».

Беседин не попал в заявку «Омонии» на матч, а Безус остался на скамейке запасных.

На 70-й минуте Безус вышел на замену, однако выход украинского хавбека получился провальным. За 12 минут Роман успел получить две желтые карточки и на 82-й минуте был удален. Первую желтую карточку Безус получил на 72-й минуте.

Ответный матч с «Пафосом» пройдет 26 апреля на поле «Омонии».

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Роман Безус Артем Беседин Омония Пафос Кубок Кипра по футболу
Источник Sport.ua
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