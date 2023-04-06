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06 апреля 2023, 18:52 | Обновлено 06 апреля 2023, 19:56
194
1

Беседин не попал в заявку Омонии на полуфинал Кубка Кипра

Безус начнет игру в запасе

06 апреля 2023, 18:52 | Обновлено 06 апреля 2023, 19:56
194
1
Беседин не попал в заявку Омонии на полуфинал Кубка Кипра
ФК Омония. Артем Беседин

Украинского нападающего Артема Беседина не оказалось в заявке «Омонии» на поединок с «Пафосом» в полуфинале Кубка Кипра, который начнется в 19:00 по киевскому времени.

А вот Роман Безус займет место на скамейке запасных «Омонии».

Предстоящая игра «Омонии» и «Пафоса» в 1/2 финала Кубка Кипра станет первой встречей в их двухраундовом противостояним.

Напомним, в предыдущей игре «Омонии» против того же «Пафоса» (2:0) в 29-м туре чемпионата Кипра Беседин прервал ужасную серию без голов.

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Омония Кубок Кипра по футболу Пафос Артем Беседин Роман Безус
Источник Sport.ua
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Eye of Providence
Бєсєдіну потрібен відпочинок. Останнім часом працював майже не межі людських можливостей. Його приклад надихає увесь чемпіонат Кіпру. І ця праця не була даремною. Гол. Гол, який перевернув усе. Гол, яким пишається Україна та уся Європа. Саме за це ми поважаємо цього голеодора сучасності. Він - приклад мільйонів. Але навіть героям потрібен відпочинок. 
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