Беседин не попал в заявку Омонии на полуфинал Кубка Кипра
Безус начнет игру в запасе
Украинского нападающего Артема Беседина не оказалось в заявке «Омонии» на поединок с «Пафосом» в полуфинале Кубка Кипра, который начнется в 19:00 по киевскому времени.
А вот Роман Безус займет место на скамейке запасных «Омонии».
Предстоящая игра «Омонии» и «Пафоса» в 1/2 финала Кубка Кипра станет первой встречей в их двухраундовом противостояним.
Напомним, в предыдущей игре «Омонии» против того же «Пафоса» (2:0) в 29-м туре чемпионата Кипра Беседин прервал ужасную серию без голов.
🟢 Our starting 1️⃣1️⃣ for today's semi-final ⚪ pic.twitter.com/aUkNxZjlc7— OMONOIA FC (@OMONOIAfootball) April 6, 2023
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