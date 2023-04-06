Беседин не попал в заявку Омонии на полуфинал Кубка Кипра

Украинского нападающего Артема Беседина не оказалось в заявке «Омонии» на поединок с «Пафосом» в полуфинале Кубка Кипра, который начнется в 19:00 по киевскому времени.

А вот Роман Безус займет место на скамейке запасных «Омонии».

Предстоящая игра «Омонии» и «Пафоса» в 1/2 финала Кубка Кипра станет первой встречей в их двухраундовом противостояним.

Напомним, в предыдущей игре «Омонии» против того же «Пафоса» (2:0) в 29-м туре чемпионата Кипра Беседин прервал ужасную серию без голов.