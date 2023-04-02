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  4. ВИДЕО. Беседин забил за Омонию, прервав ужасную серию без голов
Россия
02 апреля 2023, 19:35 | Обновлено 02 апреля 2023, 20:21
4469
19

ВИДЕО. Беседин забил за Омонию, прервав ужасную серию без голов

В последний раз Артем забивал 25 апреля 2021 года за «Динамо»

02 апреля 2023, 19:35 | Обновлено 02 апреля 2023, 20:21
4469
19
ВИДЕО. Беседин забил за Омонию, прервав ужасную серию без голов
ФК Омония. Артем Беседин

Украинский форвард кипрской «Омонии» Артем Беседин прервал свою длинную безголевую серию.

Беседин отличился голом за «Омонию» в матче 29-го тура чемпионата Кипра против «Пафоса» (2:0). Артем открыл счет на на 56-й минуте встречи точным и мощным ударом издалека.

В последний раз Беседин забивал 25 апреля 2021 года в матче УПЛ за «Динамо» против «Ингульца» (5:0). Его безголевая серия длилась почти два года.

Беседин был заменен на 72-й минуте. Затем ассистом отличился украинец Роман Безус.

«Омония» набрала 46 очков и занимает 6-е место в чемпионской группе чемпионата Кипра.

Чемпионат Кипра. 29-й тур, 2 апреля

Омония – Пафос – 2:0

Голы: Беседин, 56, Юсте, 83.

ВИДЕО. Беседин забил за Омонию, прервав ужасную серию без голов

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Артем Беседин Омония видео голов и обзор чемпионат Кипра по футболу Пафос выбор редакции Роман Безус
Источник Sport.ua
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Комментарии 19
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an52
Воу!!! Оце так подія! Закінчилася легендарна серія
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+4
Олег Олег
Бесединьо)
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+4
Злий Глобинець
Оооо, це знаменна подія для українського футболу!
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+3
Remark
А если серьёзно, то я в шоке! 
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+3
Play Games
Хороший жарт на перше квітня😅.а він ще казав що йому там хтось кар'єру поламав.якийсь там лікар.бо його дескваліфікували на рік чи півтора.він ітак був ніякий.ще й на допінгу😅🤣
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+1
Am
Кажуть раз в рік палка стріляє, але це не про Бєсєдіна, тут особливий випадок...
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+1
Tasha19
Це мало статись))
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+1
Remark
Ник Запасной сегодня напьется с горя)))
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+1
umnuy2
а самое интересное как он радовался не показали
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0
Eye of Providence
Просто не його клуб та чемпіонат. Десь в іншому місці феєрив би тільки так. Кіпрський футбол на підйомі, одже форварду рівня Бєсєдіна там робити нічого. Він гравець іншого плану. Він впливає на оточення таким чином, що воно починає різко набирати майстерність на його фоні. Наразі ситуація така, що майстерність оточення Бєсєдіна зашкалює. Він все зробив для того, щоб чемпіонат Кіпру підняти з колін. Я би йому порадив чемпіонат Естонії. 
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0
zzg77
Тепер рік чекаємо на гол Мудрика.
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0
Зеркало
Сколько это дерево заплатило вратарю ,чтобы он пропустил ?
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0
Gargantua
страйк!
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0
Иван Качура
Золотий м'яч цьому хлопаку) 
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0
Sher15
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0
rozalievka
суркисы  Убивают ДиНамО!!
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-1
mpa_dn
не то что Мудрик в каком-то вонючем Челси
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-1
Mykhaylo Shkurenkov
Вратарь видимо поставил на гол Беседина
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-2
Рыжик
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-2
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