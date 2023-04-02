ВИДЕО. Беседин забил за Омонию, прервав ужасную серию без голов
В последний раз Артем забивал 25 апреля 2021 года за «Динамо»
Украинский форвард кипрской «Омонии» Артем Беседин прервал свою длинную безголевую серию.
Беседин отличился голом за «Омонию» в матче 29-го тура чемпионата Кипра против «Пафоса» (2:0). Артем открыл счет на на 56-й минуте встречи точным и мощным ударом издалека.
В последний раз Беседин забивал 25 апреля 2021 года в матче УПЛ за «Динамо» против «Ингульца» (5:0). Его безголевая серия длилась почти два года.
Беседин был заменен на 72-й минуте. Затем ассистом отличился украинец Роман Безус.
«Омония» набрала 46 очков и занимает 6-е место в чемпионской группе чемпионата Кипра.
Чемпионат Кипра. 29-й тур, 2 апреля
Омония – Пафос – 2:0
Голы: Беседин, 56, Юсте, 83.
ВИДЕО. Беседин забил за Омонию, прервав ужасную серию без голов
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