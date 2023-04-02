Украинский форвард кипрской «Омонии» Артем Беседин прервал свою длинную безголевую серию.

Беседин отличился голом за «Омонию» в матче 29-го тура чемпионата Кипра против «Пафоса» (2:0). Артем открыл счет на на 56-й минуте встречи точным и мощным ударом издалека.

В последний раз Беседин забивал 25 апреля 2021 года в матче УПЛ за «Динамо» против «Ингульца» (5:0). Его безголевая серия длилась почти два года.

Беседин был заменен на 72-й минуте. Затем ассистом отличился украинец Роман Безус.

«Омония» набрала 46 очков и занимает 6-е место в чемпионской группе чемпионата Кипра.

Чемпионат Кипра. 29-й тур, 2 апреля

Омония – Пафос – 2:0

Голы: Беседин, 56, Юсте, 83.

ВИДЕО. Беседин забил за Омонию, прервав ужасную серию без голов