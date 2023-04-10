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Чемпионат Испании
Барселона
10.04.2023 22:00 – FT 0 : 0
Жирона
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Испания
10 апреля 2023, 23:57 | Обновлено 11 апреля 2023, 00:32
2260
3

С моментом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Барселоны

Одни из самых результативных команд Ла Лиги обошлись без голов

10 апреля 2023, 23:57 | Обновлено 11 апреля 2023, 00:32
2260
3
С моментом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Барселоны
twitter.com/FCBarcelona

Интересно, но без голов. Так прошло каталонское дерби между «Барселоной» и «Жироной». «Барселона» владела преимуществом практически весь матч, но вскрывать грамотно построенную оборону соперника было тяжело. «Жирона» не играла на отбой, свои атаки строила с использованием короткого и среднего паса. У обеих команд было несколько неплохих моментов, чтобы забить, но не сложилось. В итоге вторая («Барселона», 53 гола) и четвертая («Жирона», 42 гола) команды по результативности в чемпионате разошлись «сухой» ничьей.

Виктор Цыганков вышел в основном составе и провел на поле 71 минуту. Уже на второй минуте матча у украинского полузащитника был момент: Виктор пробил слета примерно с правого угла вратарской площадки, но мяч пролетел мимо ворот. В целом украинец отыграл ровно, больше внимания уделял защитным действиям.

twitter.com/gironafc

«Барселона» увеличила отрыв от «Реала» до 13 очков. «Жирона» осталась 11-й, на расстоянии одного очка от ТОП-10.

Чемпионат Испании 28-й тур.

«Барселона» – «Жирона» – 0:0

Кастельянос (32)

«Барселона»: Тер Штеген, Араухо, Бальде, Серхио Бускетс, Ансу Фати (Ферран Торрес, 68), Серхи Роберто (Кессье, 46), Рафинья (Хорди Альба, 75), Кюнде, Эрик Гарсия, Гави, Левандовский.

«Жирона»: Газзанига, Арнау, Давид Лопес, Цыганков (Родриго Рикельме, 71), Кастельянос (Стуани, 60), Тони Вилья (Ян Коуто, 60), Хави Эрнандес, Ориоль, Санти Буэно, Иван Мартин (Валери, 84), Борха Гарсия (Алейш Гарсия, 46).

Арбитр: Антонио Матео Лаос.

Стадион: «Камп Ноу».

БАРСЕЛОНА - ЖИРОНА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Болела
Достатньо пристойна гра Жирони на Камп Ноу. З претензією на те, що могли і 3 очки забрати. Вітя хорошу гру відбігав.
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+3
Андрій Ревенко
Віддай Кастельянос в пусті Віті...
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+2
YaYaYaYaYa
Вихід 2 в 1. Віддавай Циганкову на порожні ворота. Зажав((
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+1
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