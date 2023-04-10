С моментом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Барселоны

Интересно, но без голов. Так прошло каталонское дерби между «Барселоной» и «Жироной». «Барселона» владела преимуществом практически весь матч, но вскрывать грамотно построенную оборону соперника было тяжело. «Жирона» не играла на отбой, свои атаки строила с использованием короткого и среднего паса. У обеих команд было несколько неплохих моментов, чтобы забить, но не сложилось. В итоге вторая («Барселона», 53 гола) и четвертая («Жирона», 42 гола) команды по результативности в чемпионате разошлись «сухой» ничьей.

Виктор Цыганков вышел в основном составе и провел на поле 71 минуту. Уже на второй минуте матча у украинского полузащитника был момент: Виктор пробил слета примерно с правого угла вратарской площадки, но мяч пролетел мимо ворот. В целом украинец отыграл ровно, больше внимания уделял защитным действиям.

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«Барселона» увеличила отрыв от «Реала» до 13 очков. «Жирона» осталась 11-й, на расстоянии одного очка от ТОП-10.

Чемпионат Испании 28-й тур.

«Барселона» – «Жирона» – 0:0

Кастельянос (32)

«Барселона»: Тер Штеген, Араухо, Бальде, Серхио Бускетс, Ансу Фати (Ферран Торрес, 68), Серхи Роберто (Кессье, 46), Рафинья (Хорди Альба, 75), Кюнде, Эрик Гарсия, Гави, Левандовский.

«Жирона»: Газзанига, Арнау, Давид Лопес, Цыганков (Родриго Рикельме, 71), Кастельянос (Стуани, 60), Тони Вилья (Ян Коуто, 60), Хави Эрнандес, Ориоль, Санти Буэно, Иван Мартин (Валери, 84), Борха Гарсия (Алейш Гарсия, 46).

Арбитр: Антонио Матео Лаос.

Стадион: «Камп Ноу».

БАРСЕЛОНА - ЖИРОНА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ