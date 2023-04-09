10 апреля на «Камп Ноу» пройдет матч 28-го тура Примеры, в котором «Барселона» встретится с «Жироной». Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Барселона

Клуб все еще сталкивается с проблемами. Помимо уже набивших оскомину финансовых проблем, что уже мешают перерегистрировать новые контракты и пока сулят блокировку летних трансферов на вход, все больших оборотов набирает дело Нергейры. Ну, а в еврокубке Хави ухитрился выступить даже хуже, чем в прошлом цикле: снова вылет из Лиги чемпионов после группового этапа, но теперь еще и поражение в 1/16 финала Лиги Европы. Пусть даже там соперником выступил сам Манчестер Юнайтед. Зато на внутренней арене в 2023-м году получилось установить преимущество над Реалом. Сигналом к этому стали 3:1 в Суперкубке. В Примере, после Эль Класико, преимущество достигло 12 очков, так что передача титула остается не законченной только номинальной. В кубке на неделе проводили ответный полуфинал. Провалив его, проиграв главному сопернику из столицы 0:4, теперь можно планировать летние каникулы. Хотя реабилитироваться после такого провала нужно поскорее.

Жирона

Команда после дебюта в Примере 3 предыдущих сезона провели в Сегунде. Она постоянно старалась там вернуться в Ла Лигу, и в 2022-м, через очередное участие плей-офф, это получилось. Изначально шансы жирондинцев не смотрелись особенно реалистичными. Но подопечные Мичела Санчеса начали довольно бойко набирать очки. А зимой они неплохо усилились, подписав Виктора Цыганкова. Экс-динамовец уже успел забить трижды, и сделал столько же передач. Апрель он начал уже привычно, в старте, против Эспаньола. Но героем очередной победы стал не он, а возрастной бомбардир, Кавани, который на 88-й минуте реализовал пенальти, оформив итоговые 2:1. У Эдисона теперь уже 7 мячей в этой темпораде, а клуб успел набрать 34 очка, еще более приблизив оформление прописки.

Статистика личных встреч

В рамках Примеры стороны сыграли 5 раз, и только однажды у Жироны получилось взять ничью. Январский поединок закончился с единственным мячом Педри.

Прогноз

Букмекерские конторы спорят только о том, насколько крупно выиграют хозяева. Проходным вариантом выглядит фора -1,5 гола с коэффициентом - 1,87.