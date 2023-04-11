Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барса – Жирона – 0:0. Цыганкову не отдали пас на пустые ворота. Видеообзор
Чемпионат Испании
Барселона
10.04.2023 22:00 – FT 0 : 0
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
11 апреля 2023, 00:59 | Обновлено 11 апреля 2023, 01:10
279
0

Барса – Жирона – 0:0. Цыганкову не отдали пас на пустые ворота. Видеообзор

Смотрите видеообзор матча 28-го тура чемпионата Испании

11 апреля 2023, 00:59 | Обновлено 11 апреля 2023, 01:10
279
0
Барса – Жирона – 0:0. Цыганкову не отдали пас на пустые ворота. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 10 апреля, в 22:00 прошел матч 28-го тура чемпионата Испании, в котором вничью сыграли «Барселона» и «Жирона» (0:0).

Украинский хавбек Виктор Цыганков вышел в стартовом составе гостей и провел на поле 70 минут, после чего был заменен.

«Жирона» имела опасный момент на 55-й минуте, но партнер по команде не отдал пас Цыганкову, который оказался бы перед пустыми воротами.

Барселона – Жирона 0:0. Цыганкову не отдали пас на пустые ворота. Видеообзор

По теме:
Стала известна оценка Цыганкова за матч с Барселоной
С моментом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Барселоны
Барселона – Жирона. Цыганков – у основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Барселона Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Барселона - Жирона видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Луиш Каштру выиграл первый трофей с Ботафого
Футбол | 10 апреля 2023, 20:29 1
Луиш Каштру выиграл первый трофей с Ботафого
Луиш Каштру выиграл первый трофей с Ботафого

Бывший коуч «Шахтера» привел «одинокую звезду» к триумфу в Кубке Рио

Пеп ГВАРДИОЛА: «Бавария? Этот поезд приходит только раз в жизни»
Футбол | 10 апреля 2023, 19:42 8
Пеп ГВАРДИОЛА: «Бавария? Этот поезд приходит только раз в жизни»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Бавария? Этот поезд приходит только раз в жизни»

Испанец – о своей работе во главе мюнхенского клуба

Назван клуб из Европы, который предлагал сотрудничество Реброву
Футбол | 10.04.2023, 10:40
Назван клуб из Европы, который предлагал сотрудничество Реброву
Назван клуб из Европы, который предлагал сотрудничество Реброву
Экс-защитник сборной Англии: «Я не могу прекратить думать о Зинченко»
Футбол | 10.04.2023, 18:25
Экс-защитник сборной Англии: «Я не могу прекратить думать о Зинченко»
Экс-защитник сборной Англии: «Я не могу прекратить думать о Зинченко»
Луческу не будет вместе c Динамо в ближайших матчах. Известна причина
Футбол | 10.04.2023, 12:07
Луческу не будет вместе c Динамо в ближайших матчах. Известна причина
Луческу не будет вместе c Динамо в ближайших матчах. Известна причина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Таблица УПЛ. Шахтер, Днепр-1 и Динамо выиграли, Заря уступила
Таблица УПЛ. Шахтер, Днепр-1 и Динамо выиграли, Заря уступила
09.04.2023, 18:17 3
Футбол
Игорь СУРКИС: «Ребята защищают нашу землю, а они Ингульцу проигрывают»
Игорь СУРКИС: «Ребята защищают нашу землю, а они Ингульцу проигрывают»
10.04.2023, 13:11 23
Футбол
ВИДЕО. Жирная точка в матче Аль-Айна. Ярмоленко забил 9-й гол в сезоне
ВИДЕО. Жирная точка в матче Аль-Айна. Ярмоленко забил 9-й гол в сезоне
09.04.2023, 22:41
Футбол
Тедди Атлас назвал переоцененными двух больших звезд бокса
Тедди Атлас назвал переоцененными двух больших звезд бокса
10.04.2023, 09:59 5
Бокс
Отомстил за 3 поражения. Адесанья нокаутировал Перейру и вернул пояс UFC
Отомстил за 3 поражения. Адесанья нокаутировал Перейру и вернул пояс UFC
09.04.2023, 07:59 1
MMA
Стала известна оценка Зинченко за матч Арсенала против Ливерпуля
Стала известна оценка Зинченко за матч Арсенала против Ливерпуля
09.04.2023, 21:10 12
Футбол
Отто Валлин рассказал, кто виноват в срыве боя Усик – Фьюри
Отто Валлин рассказал, кто виноват в срыве боя Усик – Фьюри
10.04.2023, 12:42 1
Бокс
Исраэль Адесанья – Алекс Перейра. Неожиданный удар. Видео боя и нокаута
Исраэль Адесанья – Алекс Перейра. Неожиданный удар. Видео боя и нокаута
09.04.2023, 08:30
MMA
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности