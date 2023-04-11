В понедельник, 10 апреля, в 22:00 прошел матч 28-го тура чемпионата Испании, в котором вничью сыграли «Барселона» и «Жирона» (0:0).

Украинский хавбек Виктор Цыганков вышел в стартовом составе гостей и провел на поле 70 минут, после чего был заменен.

«Жирона» имела опасный момент на 55-й минуте, но партнер по команде не отдал пас Цыганкову, который оказался бы перед пустыми воротами.

Барселона – Жирона – 0:0. Цыганкову не отдали пас на пустые ворота. Видеообзор