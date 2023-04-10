В понедельник, 10 апреля, «Барселона» на поле стадиона «Камп Ноу» примет «Жирону» в заключительном поединке 28-тура чемпионата Испании по футболу. Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени.

«Барселона» более чем уверенно лидирует в чемпионате. В случае победы над «Жироной» каталонцы могут увеличить до 15 очков отрыв от «Реала», который в этом туре проиграл «Вильярреалу».

«Жирона» занимает 11-е место в турнирной таблице. Три очка в матче против «Барселоны» поднимут скромный клуб в ТОП-10 чемпионата. Но добыть эти зачетные баллы будет очень сложно.

Для украинских болельщиков этот матч интересен в первую очередь тем, что в составе «Жироны» на поле может выйти Виктор Цыганков.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Барселона» - «Жирона», которая будет доступна в украинской версии сайта.