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Чемпионат Испании
Барселона
10.04.2023 22:00 - : -
Жирона
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Испания
10 апреля 2023, 09:20 | Обновлено 10 апреля 2023, 10:36
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0

Барселона – Жирона. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией матча 28-го тура чемпионата Испании по футболу

10 апреля 2023, 09:20 | Обновлено 10 апреля 2023, 10:36
330
0
Барселона – Жирона. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 10 апреля, «Барселона» на поле стадиона «Камп Ноу» примет «Жирону» в заключительном поединке 28-тура чемпионата Испании по футболу. Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени.

«Барселона» более чем уверенно лидирует в чемпионате. В случае победы над «Жироной» каталонцы могут увеличить до 15 очков отрыв от «Реала», который в этом туре проиграл «Вильярреалу».

«Жирона» занимает 11-е место в турнирной таблице. Три очка в матче против «Барселоны» поднимут скромный клуб в ТОП-10 чемпионата. Но добыть эти зачетные баллы будет очень сложно.

Для украинских болельщиков этот матч интересен в первую очередь тем, что в составе «Жироны» на поле может выйти Виктор Цыганков.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Барселона» - «Жирона», которая будет доступна в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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