Жертвы шопинга: кто может покинуть Челси летом

С приходом новых владельцев «Челси» очень активно ведет себя на трансферном рынке. «Синие» подписали столько игроков, что, по слухам, всем не хватаем места в раздевалке. Но так продолжаться не может. Чтобы избежать наказания за нарушение финансового фэйр-плей и разгрузить платежную ведомость, лондонцам нужно будет продавать своих футболистов. По всей вероятности, кадровая зачистка в «Челси» начнется уже через несколько месяцев. Далее попытаемся предугадать, кто покинет «синих» в межсезонье.

Денис Закария

«Челси» арендовал Закарию у «Ювентуса» в последний день летнего трансферного окна. До сих пор нет предпосылок к тому, что «синие» будут выкупать игрока. К настоящему времени 26-летний хавбек сыграл только 6 матчей в Премьер-лиге. У лондонцев и без швейцарца достаточно футболистов, которые могут сыграть и на позиции центрального полузащитника, и в опорной зоне. Уход Закарии по окончании текущего сезона выглядит практически решенным вопросом.

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Конор Галлахер

Слухи об уходе Галлахера курсируют уже давно. Футболист мог покинуть родной клуб зимой, но в «Челси» решили не отпускать игрока. Однако к настоящему времени 23-летний хавбек снова входит в число футболистов, с которыми «синие» готовы расстаться. В лондонском клубе не очень бережно относятся к воспитанникам, поэтому уход Галлахера не будет восприниматься тяжело. Да и, опять же, у «Челси» слишком много центральных полузащитников, а Конор занимает далеко не лидирующие позиции в борьбе за место на поле.

Маланг Сарр

Летом 2020 года Сарр перешел к «синим» из «Ниццы» на правах свободного агента. Еще тогда этот трансфер выглядел сомнительно. Все указывало на то, что лондонцы отправят игрока по арендам – так и произошло. Сначала француз не очень удачно съездил в «Порту», потом попробовал закрепиться в «Челси», но с этого тоже ничего не получилось. Текущий сезон 24-летний центрбек проводит в «Монако» на правах аренды. Шансов на то, что Сарр вернется в лондонский клуб, практически нет. Ему банально нет места в составе. У «Челси» без него 5 центральных защитников – этого более чем достаточно.

Тьемуэ Бакайоко

Бакайоко лишь формально является игроком «синих». После перехода в лондонский клуб летом 2017 года 28-летний хавбек почти все время проводит в арендах. Француз успел поиграть за «Наполи», «Монако» и «Милан», где сейчас и находится. Сложно представить, что после длительных скитаний Бакайоко вернется в «Челси». К тому же у него остается только 1 год по контракту – самое время продавать. С другой стороны, очень непросто найти покупателя на футболиста, который почти не играет. В текущем сезоне на его счету только 3 матча в Серии А.

Мэйсон Маунт

Во времена Фрэнка Лэмпарда Маунт был лучшим молодым игроком «синих». Было время, когда лондонцы были готовы сделать своего воспитанника одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба. Сейчас реальность такова, что 24-летний хавбек может покинуть «Челси». Стороны не могут договориться о продлении контракта, который рассчитан до июня 2024 года. Судя по всему, нежелание продлевать соглашение исходит от клуба, который уже оценил футболиста в 70 млн евро. Претендентами на англичанина называют «Баварию» и «Ливерпуль».

Хаким Зиеш

В январе Зиеш был очень близок к переходу в «ПСЖ». Трансфер был практически согласован. Сделка сорвалась только из-за расхлябанности сотрудников лондонского клуба. После этого Хаким получал какое-то игровое время, но затем ситуация снова усложнилась. В последних пяти матчах АПЛ 30-летний вингер ни разу не появлялся на поле. Это свидетельствует о том, что желание марокканца покинуть «Челси» никуда не делось. Летом он с высокой вероятностью все же сменит клубную прописку. В этот раз у «синих» уже будет время на оформление сделки.

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Кристиан Пулишич

У Пулишича уже давно дела идут не лучшим образом, а в текущем сезоне все совсем плохо. В нынешней кампании 24-летний американец проводит на поле в среднем 36 минут за матч – это его худший показатель в карьере. К тому же он все реже отмечается результативными действиями. Один гол в 19-ти матчах АПЛ – это совсем мало. Высока вероятность, что основным на позиции правого вингера у «Челси» будет Нони Мадуэке, поэтому перспективы Пулишича остаются туманными даже с учетом вероятного ухода Зиеша. Лучшего всего американцу перезапустить карьеру в другом месте, причем сделать это надо было раньше.

Каллум Хадсон-Одои

Было время, когда «Бавария» очень хотела заполучить Хадсона-Одои. Воспитанник «синих» отклонял все предложения, поскольку хотел закрепиться в родном клубе. Однако с каждым сезоном его роль игрока ротации не менялась. Минувшим летом Каллум все же решился на перемены и перешел в «Байер» на правах аренды, но и там особых высот не достигает.

К настоящему времени 22-летний англичанин сыграл 14 матчей в Бундеслиге и отличился лишь одним ассистом. Маловероятно, что «фармацевты» будут выкупать игрока, но и на возвращение в «Челси» шансы невелики. У «синих» на позиции левого вингера есть Рахим Стерлинг и Михаил Мудрик, за которых был заплачены большие деньги. Похоже, Хадсону-Одои не найдется места в родном клубе.

Пьер-Эмерик Обамеянг

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Обамеянг – явный кандидат на уход из лондонского клуба, несмотря на то, что «Челси» не хватает центрфорварда. В последних 10-ти матчах АПЛ 33-летний нападающий провел на поле суммарно всего 16 минут. В Лиге чемпионов он вообще не имеет права играть после исключения из заявки. Вряд ли у габонца появится больше желание оставаться в составе «синих» даже после смены тренера. Обамеянг остается качественным форвардом, но команда, которая пребывает на стадии тотальной перестройки – не лучший вариант в его возрасте. Габонцу лучше найти более спокойную обстановку.

Текст: meta.ua/sport