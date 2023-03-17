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17 марта 2023, 02:20 | Обновлено 17 марта 2023, 02:40
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Шахтер громко вылетел из Лиги Европы, Мудрик подорожал на 20 млн евро

Главные новости за 16 марта на Sport.ua

17 марта 2023, 02:20 | Обновлено 17 марта 2023, 02:40
79
0
Шахтер громко вылетел из Лиги Европы, Мудрик подорожал на 20 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine

​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 16 марта.

1. Прощай, Лига Европы. Фейенорд уничтожил Шахтер. В 1/8 финала донецкая команда пропустила семь голов.

2. Лига Европы. Арсенал с Зинченко вылетел от Спортинга по пенальти. Судьба матча 1/8 финала решилась в серии 11-метровых.

3. Лига конференций. Максим Коваль с Шерифом пропустил 3 гола от Ниццы. Вечером 16 марта состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги конференций.

4. Лига Европы. Байер и Рома вышли в четвертьфинал. «Сен-Жилуаз» выбил из турнира «Унион Берлин».

5. Холменколлен-2023. Йоханнес Бё выиграл спринт, украинцы не попали в топ-40. Титулованный норвежец победно вернулся после перенесенного коронавируса.

6. Лига Европы. Манчестер Юнайтед и Ювентус вышли в четвертьфинал. «Севилья» удержала преимущество над «Фенербахче».

7. Мудрик подорожал на 20 млн евро по версии Transfermarkt, Зинченко – на 8. Стоимость Ильи Забарного увеличилась на 3 млн, цена на Миколенко осталась прежней.

8. Под Бахмутом погиб украинский футболист. У него осталось двое детей. Роман Скрипнюк защищал Украину от рашистов.

9. Киев-Баскет одолел БИПУ и вышел на второе место в Суперлиге. Команды провели во Львове матч Суперлиги.

10. Последний срок? Инфантино переизбрали на пост президента ФИФА. Он был единственным кандидатом на этот пост.

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Источник Sport.ua
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