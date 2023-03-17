Шахтер громко вылетел из Лиги Европы, Мудрик подорожал на 20 млн евро
Главные новости за 16 марта на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 16 марта.
1. Прощай, Лига Европы. Фейенорд уничтожил Шахтер. В 1/8 финала донецкая команда пропустила семь голов.
2. Лига Европы. Арсенал с Зинченко вылетел от Спортинга по пенальти. Судьба матча 1/8 финала решилась в серии 11-метровых.
3. Лига конференций. Максим Коваль с Шерифом пропустил 3 гола от Ниццы. Вечером 16 марта состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги конференций.
4. Лига Европы. Байер и Рома вышли в четвертьфинал. «Сен-Жилуаз» выбил из турнира «Унион Берлин».
5. Холменколлен-2023. Йоханнес Бё выиграл спринт, украинцы не попали в топ-40. Титулованный норвежец победно вернулся после перенесенного коронавируса.
6. Лига Европы. Манчестер Юнайтед и Ювентус вышли в четвертьфинал. «Севилья» удержала преимущество над «Фенербахче».
7. Мудрик подорожал на 20 млн евро по версии Transfermarkt, Зинченко – на 8. Стоимость Ильи Забарного увеличилась на 3 млн, цена на Миколенко осталась прежней.
8. Под Бахмутом погиб украинский футболист. У него осталось двое детей. Роман Скрипнюк защищал Украину от рашистов.
9. Киев-Баскет одолел БИПУ и вышел на второе место в Суперлиге. Команды провели во Львове матч Суперлиги.
10. Последний срок? Инфантино переизбрали на пост президента ФИФА. Он был единственным кандидатом на этот пост.
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