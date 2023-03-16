Под Бахмутом погиб украинский футболист. У него осталось двое детей

30-летний украинский футболист Роман Скрипнюк отдал свою жизнь за Украину.

Украинский спортсмен погиб в боях под Бахмутом против рашистов. Романа похоронили в его родном селе Молодежное (в 5 км от Черноморска) в Одесской области.

Скрипнюк был воспитанником футбольного клуба «Бастион», который соревновался во Второй лиге чемпионата Украины. В юношеские годы Скрипнюк участвовал как в чемпионатах Одесской области, так и во всеукраинских турнирах. После этого прошел срочную службу в армии. Вернувшись домой после службы, Роман продолжал защищать цвета местных футбольных клубов. Принимал участие в чемпионатах Черноморска и Одессы, первенстве Одесской области и районных соревнованиях.

Помимо «Бастиона», Скрипнюк за свою карьеру выступал за «Черноморск», «Затоку», «Трофимовец», «Интер» из Малой Долины, «Люксор», «Efes».

Последним клубом Романа был ФК ТБТ (ТрансБалкТерминал) – лидер открытого чемпионата Черноморска по футзалу сезона-2022/23.

У Романа осталась семья – жена Ольга и двое детей.