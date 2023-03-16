Мудрик подорожал на 20 млн евро по версии Transfermarkt, Зинченко – на 8

Авторитетный ресурс Transfermarkt обновил трансферные стоимости футболистов АПЛ.

Левый вингер «Челси» Михаил Мудрик поднялся в цене сразу на 20 миллионов евро, теперь его трансферная стоимость составляет 60 млн евро.

Левый защитник «Арсенала» Александр Зинченко добавил в стоимости 8 млн евро, доведя ее до 40 млн.

Стоимость центрального защитника «Борнмута» Ильи Забарного увеличилась на 3 млн – до 18 млн евро. Виталий Миколенко из «Эвертона» остался оцененным в 22 миллиона евро.

Самым дорогим игроком АПЛ остался нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд – 170 млн евро.