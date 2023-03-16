Мудрик подорожал на 20 млн евро по версии Transfermarkt, Зинченко – на 8
Стоимость Ильи Забарного увеличилась на 3 млн, цена на Миколенко осталась прежней
Авторитетный ресурс Transfermarkt обновил трансферные стоимости футболистов АПЛ.
Левый вингер «Челси» Михаил Мудрик поднялся в цене сразу на 20 миллионов евро, теперь его трансферная стоимость составляет 60 млн евро.
Левый защитник «Арсенала» Александр Зинченко добавил в стоимости 8 млн евро, доведя ее до 40 млн.
Стоимость центрального защитника «Борнмута» Ильи Забарного увеличилась на 3 млн – до 18 млн евро. Виталий Миколенко из «Эвертона» остался оцененным в 22 миллиона евро.
Самым дорогим игроком АПЛ остался нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд – 170 млн евро.
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Стоимость Забарного тоже удивила, а точнее не сама стоимость, а прибавка к стоимости. Не выйдя ни разу на поле его цена стала выше))) Но опять же, это все из-за специфики и тренда чемпионата. Просидел бы он в запасе где-то в ОАЭ, то стал бы на 3 млн. дешевле.