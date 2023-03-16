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  4. Мудрик подорожал на 20 млн евро по версии Transfermarkt, Зинченко – на 8
Англия
16 марта 2023, 16:18 | Обновлено 16 марта 2023, 16:19
2661
13

Мудрик подорожал на 20 млн евро по версии Transfermarkt, Зинченко – на 8

Стоимость Ильи Забарного увеличилась на 3 млн, цена на Миколенко осталась прежней

16 марта 2023, 16:18 | Обновлено 16 марта 2023, 16:19
2661
13
Мудрик подорожал на 20 млн евро по версии Transfermarkt, Зинченко – на 8
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Авторитетный ресурс Transfermarkt обновил трансферные стоимости футболистов АПЛ.

Левый вингер «Челси» Михаил Мудрик поднялся в цене сразу на 20 миллионов евро, теперь его трансферная стоимость составляет 60 млн евро.

Левый защитник «Арсенала» Александр Зинченко добавил в стоимости 8 млн евро, доведя ее до 40 млн.

Стоимость центрального защитника «Борнмута» Ильи Забарного увеличилась на 3 млн – до 18 млн евро. Виталий Миколенко из «Эвертона» остался оцененным в 22 миллиона евро.

Самым дорогим игроком АПЛ остался нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд – 170 млн евро.

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Transfermarkt Михаил Мудрик Александр Зинченко Илья Забарный Виталий Миколенко Английская Премьер-лига Эрлинг Холанд
Источник Transfermarkt
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Комментарии 13
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Mike000000
Интересто по каким критериям ему добавили 20 лямов?????. В 60 лямов Хвичу оценюют.
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+7
Remark
Ну +/- 40 млн - это была реальная цена на Мудрика. Сейчас стала 60 млн., так как играет в топ чемпионате. Вроде все логично. А все остальное - 100 млн и т.п., которые якобы были уплачены, то я и дальше предполагаю, что это все-таки какой-то отмыв денег (а точнее вывод мутных денег из тени в свет).
Стоимость Забарного тоже удивила, а точнее не сама стоимость, а прибавка к стоимости. Не выйдя ни разу на поле его цена стала выше))) Но опять же, это все из-за специфики и тренда чемпионата. Просидел бы он в запасе где-то в ОАЭ, то стал бы на 3 млн. дешевле.
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+1
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zhyr
Я думав 120 вже)))
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+1
fitnes_sports066
Лавочка золотая!
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+1
Soler61
Так 70.заплптили за Мудрика за 8 лет то есть 9 млн за год .Он им обошёлся очень недорого но продать его будет непросто .длинный контракт на 8 лет 
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0
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Soler61
Все эти маркеты дают выдуманные цифры .После провального трансфера  в Челси за 70 млн  сейчас никто за него не даст ничего. это рискованные вложения .
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-5
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