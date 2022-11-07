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  4. Transfermarkt. Миколенко подорожал с 18 до 22 миллионов евро
Англия
07 ноября 2022, 09:55 |
567
0

Transfermarkt. Миколенко подорожал с 18 до 22 миллионов евро

Роман Яремчук солидно потерял в трансферной стоимости

07 ноября 2022, 09:55 |
567
0
Transfermarkt. Миколенко подорожал с 18 до 22 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine

Авторитетный ресурс Transfermarkt обновил трансферные стоимости футболистов АПЛ, Бельгии, Португалии и французской Лиги 1.

Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко поднялся в цене с 18 до 22 млн евро. Стоимость Александра Зинченко из «Арсенала» осталась прежней – 32 млн евро.

Солидно упал в цене Роман Яремчук – с 15 до 12 миллионов евро. Также немного потерял в трансферной стоимости еще один игрок «Брюгге» Эдуард Соболь – с 3,2 на 3,0 млн евро.

Немного увеличился ценник на Даниила Игнатенко из «Бордо» – с 1,5 до 1,8 млн евро.

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Источник Sport.ua
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