Transfermarkt. Миколенко подорожал с 18 до 22 миллионов евро
Роман Яремчук солидно потерял в трансферной стоимости
Авторитетный ресурс Transfermarkt обновил трансферные стоимости футболистов АПЛ, Бельгии, Португалии и французской Лиги 1.
Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко поднялся в цене с 18 до 22 млн евро. Стоимость Александра Зинченко из «Арсенала» осталась прежней – 32 млн евро.
Солидно упал в цене Роман Яремчук – с 15 до 12 миллионов евро. Также немного потерял в трансферной стоимости еще один игрок «Брюгге» Эдуард Соболь – с 3,2 на 3,0 млн евро.
Немного увеличился ценник на Даниила Игнатенко из «Бордо» – с 1,5 до 1,8 млн евро.
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