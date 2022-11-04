Потеснил Мбаппе. Холанд – самый дорогой игрок мира по версии Transfermarkt
Форвард «Манчестер Сити» снова вырос в цене
Вчера авторитетный ресурс Transfermarkt обновил трансферные стоимости футболистов АПЛ. Стоимость форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда выросла на 20 миллионов евро и теперь составляет 170 миллионов евро.
Благодаря этому Холанд потеснил с первой строчки Килиана Мбаппе и стал самым дорогим футболистом мира по версии Transfermarkt. Стоимость форварда «ПСЖ» по-прежнему оценивается в 160 миллионов евро.
Топ-10 самых дорогих футболистов мира по версии Transfermarkt:
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