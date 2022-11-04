Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Потеснил Мбаппе. Холанд – самый дорогой игрок мира по версии Transfermarkt
Англия
04 ноября 2022, 18:29 |
583
1

Потеснил Мбаппе. Холанд – самый дорогой игрок мира по версии Transfermarkt

Форвард «Манчестер Сити» снова вырос в цене

04 ноября 2022, 18:29 |
583
1
Потеснил Мбаппе. Холанд – самый дорогой игрок мира по версии Transfermarkt
Getty Images/Global Images Ukraine

Вчера авторитетный ресурс Transfermarkt обновил трансферные стоимости футболистов АПЛ. Стоимость форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда выросла на 20 миллионов евро и теперь составляет 170 миллионов евро.

Благодаря этому Холанд потеснил с первой строчки Килиана Мбаппе и стал самым дорогим футболистом мира по версии Transfermarkt. Стоимость форварда «ПСЖ» по-прежнему оценивается в 160 миллионов евро.

Топ-10 самых дорогих футболистов мира по версии Transfermarkt:

По теме:
ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на завершение карьеры Пике
Барселона хочет вернуть Месси. Лионель не готов общаться с клубом
Лучше Мбаппе. Мудрик – самый быстрый игрок группового этапа ЛЧ
Эрлинг Холанд Манчестер Сити Килиан Мбаппе ПСЖ Transfermarkt
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Transfermarkt
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей Богачук нокаутировал Аарона Коули и завоевал пояс по версии WBC
Бокс | 04 ноября 2022, 06:40 1
Сергей Богачук нокаутировал Аарона Коули и завоевал пояс по версии WBC
Сергей Богачук нокаутировал Аарона Коули и завоевал пояс по версии WBC

Спустя год простоя украинский боксер выиграл титул WBC Continental Americas

Малиновский может оказаться в Тоттенхэме
Футбол | 04 ноября 2022, 15:51 5
Малиновский может оказаться в Тоттенхэме
Малиновский может оказаться в Тоттенхэме

Хавбек «Аталанты» сменит клуб в январе

Итоги групп Лиги Европы. Стали известны потенциальные соперники Шахтера
Футбол | 04.11.2022, 00:23
Итоги групп Лиги Европы. Стали известны потенциальные соперники Шахтера
Итоги групп Лиги Европы. Стали известны потенциальные соперники Шахтера
Александр ПЕТРАКОВ: «Ребята достаточно богатые, сложно их не обидеть»
Футбол | 03.11.2022, 19:12
Александр ПЕТРАКОВ: «Ребята достаточно богатые, сложно их не обидеть»
Александр ПЕТРАКОВ: «Ребята достаточно богатые, сложно их не обидеть»
Вне политики. Президент ФИФА опубликовал открытое письмо
Футбол | 04.11.2022, 14:58
Вне политики. Президент ФИФА опубликовал открытое письмо
Вне политики. Президент ФИФА опубликовал открытое письмо
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
GloryUkraine
Вони доволі схожі. Мбапе все-таки більш технічний, а Холанд більш агресивний.  Шкода, що Норвегія не на ЧС. Було би цікаво порівняти іх хоч в трьох-чотирьох матчах.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Промоутер Джошуа назвал фаворита потенциального боя Усик – Фьюри
Промоутер Джошуа назвал фаворита потенциального боя Усик – Фьюри
04.11.2022, 10:45
Бокс
Стала известна зарплата Зинченко в Арсенале
Стала известна зарплата Зинченко в Арсенале
03.11.2022, 18:41 5
Футбол
Team Secret и Parimatch объявили о международном партнерстве
Team Secret и Parimatch объявили о международном партнерстве
03.11.2022, 16:30 1
Киберспорт
Динамовский синдром. Уволит ли Аль-Айн Реброва?
Динамовский синдром. Уволит ли Аль-Айн Реброва?
02.11.2022, 17:40 14
Футбол
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
04.11.2022, 02:37 2
MMA
Бесславный вылет. Динамо уступило Фенербахче в Кракове
Бесславный вылет. Динамо уступило Фенербахче в Кракове
03.11.2022, 23:56 87
Футбол
Прощай, Лига чемпионов. Новый тренер Лейпцига третий раз унизил Шахтер
Прощай, Лига чемпионов. Новый тренер Лейпцига третий раз унизил Шахтер
02.11.2022, 21:35 107
Футбол
ВИДЕО. Уже в розыске. В Сербии отец теннисистки жестоко избил ее на корте
ВИДЕО. Уже в розыске. В Сербии отец теннисистки жестоко избил ее на корте
03.11.2022, 10:56 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности