Потеснил Мбаппе. Холанд – самый дорогой игрок мира по версии Transfermarkt

Вчера авторитетный ресурс Transfermarkt обновил трансферные стоимости футболистов АПЛ. Стоимость форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда выросла на 20 миллионов евро и теперь составляет 170 миллионов евро.

Благодаря этому Холанд потеснил с первой строчки Килиана Мбаппе и стал самым дорогим футболистом мира по версии Transfermarkt. Стоимость форварда «ПСЖ» по-прежнему оценивается в 160 миллионов евро.

Топ-10 самых дорогих футболистов мира по версии Transfermarkt: