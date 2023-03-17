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Лига конференций
17 марта 2023, 00:15 | Обновлено 17 марта 2023, 00:35
128
0

Лига конференций. Максим Коваль с Шерифом пропустил 3 гола от Ниццы

Вечером 16 марта состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги конференций

17 марта 2023, 00:15 | Обновлено 17 марта 2023, 00:35
128
0
Лига конференций. Максим Коваль с Шерифом пропустил 3 гола от Ниццы
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Коваль

Вечером 16 марта состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги конференций.

Украинский голкипер Максим Коваль сыграл за Шериф Тирасполь весь матч против Ниццы, пропустил 3 гола, и его команда выбыла из турнира.

По итогам второго блока матчей в четвертьфиналы вышли АЗ Алкмаар (Нидерланды), Вест Хэм (Англия), Андерлехт (Бельгия), Ницца (Франция).

Лига конференций. 1/8 финала

Ответные матчи, 16 марта

АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Лацио (Италия) – 2:1 (первый матч – 2:1)

Голы: Карлссон, 28, Павлидис, 62 – Фелипе Андерсон, 21

Вест Хэм (Англия) – АЕК Ларнака (Кипр) – 4:0 (первый матч – 2:0)

Голы: Скамакка, 20, Боуэн, 47, 49, Мубама, 65

Вильярреал (Испания) – Андерлехт (Бельгия) – 0:1 (первый матч – 1:1)

Голы: Слимани, 73.

Ницца (Франция) – Шериф (Тирасполь) – 3:1 (первый матч – 1:0)

Голы: Лаборд, 30, Моффи, 53, Браими, 79 – Тапсоба, 54.

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Источник Sport.ua
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