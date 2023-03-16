Лига Европы. Манчестер Юнайтед и Ювентус вышли в четвертьфинал

Завершились еще три ответных матча 1/8 финала Лиги Европы. «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» уверенно довели дело до победного конца в противостояниях с «Бетисом» и «Фрайбургом» соответственно. «Севилья» сумела удержать домашнее преимущество в два гола над «Фенербахче» и также вышла в четвертьфинал.

Лига Европы. 1/8 финала. Ответные матчи

«Бетис» – «Манчестер Юнайтед» – 0:1 (первый матч – 1:4)

Гол: Рэшфорд 56

«Фенербахче» – «Севилья» – 1:0 (первый матч – 0:2)

Гол: Валенсия 41 (с пенальти)

«Фрайбург» – «Ювентус» – 0:2 (первый матч – 0:1)

Голы: Влахович 45 (с пенальти), Кьеза 90+5

Удаление: Гульде 44 (Фрайбург)

Также сегодня «Шахтер» вылетел от «Фейенорда».