Лига Европы. Манчестер Юнайтед и Ювентус вышли в четвертьфинал
«Севилья» удержала преимущество над «Фенербахче»
Завершились еще три ответных матча 1/8 финала Лиги Европы. «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» уверенно довели дело до победного конца в противостояниях с «Бетисом» и «Фрайбургом» соответственно. «Севилья» сумела удержать домашнее преимущество в два гола над «Фенербахче» и также вышла в четвертьфинал.
Лига Европы. 1/8 финала. Ответные матчи
«Бетис» – «Манчестер Юнайтед» – 0:1 (первый матч – 1:4)
Гол: Рэшфорд 56
«Фенербахче» – «Севилья» – 1:0 (первый матч – 0:2)
Гол: Валенсия 41 (с пенальти)
«Фрайбург» – «Ювентус» – 0:2 (первый матч – 0:1)
Голы: Влахович 45 (с пенальти), Кьеза 90+5
Удаление: Гульде 44 (Фрайбург)
Также сегодня «Шахтер» вылетел от «Фейенорда».
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