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Лига Европы
Фенербахче
16.03.2023 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:2 1 : 0
Севилья Проходит дальше
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Лига Европы
16 марта 2023, 21:51 | Обновлено 16 марта 2023, 21:58
229
1

Лига Европы. Манчестер Юнайтед и Ювентус вышли в четвертьфинал

«Севилья» удержала преимущество над «Фенербахче»

16 марта 2023, 21:51 | Обновлено 16 марта 2023, 21:58
229
1
Лига Европы. Манчестер Юнайтед и Ювентус вышли в четвертьфинал
ФК Манчестер Юнайтед

Завершились еще три ответных матча 1/8 финала Лиги Европы. «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» уверенно довели дело до победного конца в противостояниях с «Бетисом» и «Фрайбургом» соответственно. «Севилья» сумела удержать домашнее преимущество в два гола над «Фенербахче» и также вышла в четвертьфинал.

Лига Европы. 1/8 финала. Ответные матчи

«Бетис» – «Манчестер Юнайтед» – 0:1 (первый матч – 1:4)
Гол: Рэшфорд 56

«Фенербахче» – «Севилья» – 1:0 (первый матч – 0:2)
Гол: Валенсия 41 (с пенальти)

«Фрайбург» – «Ювентус» – 0:2 (первый матч – 0:1)
Голы: Влахович 45 (с пенальти), Кьеза 90+5
Удаление: Гульде 44 (Фрайбург)

Также сегодня «Шахтер» вылетел от «Фейенорда».

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Лига Европы Бетис Манчестер Юнайтед Фрайбург Ювентус Фенербахче Севилья
Источник Sport.ua
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Springfield
Тут можно и не заглядывать в протокол. Маркус  Рэшфорд!  А так, без напряга прошли дальше полугибридным составом.  Ждём Арсенал туда же.)
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