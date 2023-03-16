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Лига Европы
Бетис
16.03.2023 19:45 2-й матч. Результат первого матча 1:4 - : -
Манчестер Юнайтед
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Лига Европы
16 марта 2023, 01:24 | Обновлено 16 марта 2023, 02:05
23
0

Бетис – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Фаворит все, что хотел, сказал в первом матче

16 марта 2023, 01:24 | Обновлено 16 марта 2023, 02:05
23
0
Бетис – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 16 марта, в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА по футболу, в котором сыграют испанский «Бетис» и английский «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток сербского рефери Срджана Йовановича прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Бетис


В испанском футболе существует достаточно много самобытных коллективов, однако далеко не каждый может похвастаться четко выстроенной бюрократической системой, которая из года в год позволяла бы достигать неплохих результатов при минимальных вложениях средств. Севильский «Бетис» принадлежит к такому классу команд, которые умеют находить невостребованные кадры высокого уровня на всех рынках Европы и Южной Америки, добавлять их к собственным воспитанникам, и на выходе иметь состав, который по уровню опыта и юношеского максимализма всегда готов навязать борьбу даже самым серьезным клубам.

Сейчас у «зелено-белых» как раз находится в зените одна из таких итераций развития, которая проходит под руководством опытного чилийского специалиста Мануэля Пеллегрини. В прошлом сезоне севильский коллектив положил в свою коллекцию третий главный трофей Кубка Испании, который стал первым серьезным достижением с сезона-2004/05, и позволил команде в итоге оказаться на групповом этапе Лиги Европы. Квартет с участие «Ромы», «Лудогорца» и ХИК для «Бетиса» не оказался сложным, однако в награду за первую строчку они получили английский «Манчестер Юнайтед», чего с радостью хотели бы избежать. Тем более, что первый матч на «Олд Траффорд» (1:4) пришелся на очень сложный период сезона с матчами против «Реала» (0:0) и «Вильярреала» (1:1), в которых команда обязана была цепляться за очки ради сохранения за собой пятой строчки турнирной таблицы. Пришлось чем-то пожертвовать, и интересы в международной кампании в этой ситуации оказались не у дел.

Манчестер Юнайтед


Нидерландский специалист Эрик тен Хаг в начале текущего сезона взгромоздил на свои плечи достаточно тяжелый груз ответственности по спасению английского «Манчестер Юнайтед» из продолжительного кризиса, который сопровождался как сменой тренерских штабов, так и неудачными результатами. И далеко не все с первого раза выходило у экс-наставника амстердамского «Аякса», но время шло своим чередом, и у команды даже появился на счету первый трофей – Кубок английской лиги, который «Красные дьяволы» забрали по итогам противостояния против «Ньюкасла» на поле легендарного «Уэмбли».

Но не успели утихнуть эмоции от большого успеха, как «Манчестер Юнайтед» отправился на «Энфилд» в гости к «Ливерпулю», где произошло страшное. Поражения в Северо-Западном английском дерби можно было ожидать, но не со счетом 0:7! После того тяжелого уик-энда команда тен Хага как и должна была проводить первый матч против «Бетиса», но, к счастью для нее, последствий разгрома никто толком и не заметил. Однако уже через несколько дней «Юнайтед» дома не забили в ворота «Саутгемптона», после чего их наставнику остается лишь с издевкой напоминать, сколько забитых мячей команда «должна» своим болельщикам за позор. Возможно, выход в следующий раунд еврокубков позволит окончательно привести клуб из Манчестера в надлежащее состояние.

Ориентировочные составы


«Бетис»: Браво – Миранда, Руис, Песселья, Сабали – Родригес, Карвалью – Хуанми, Перес, Каналес – Иглесиас.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа – Маласия, Магуайр, Варан, Ван-Биссака – Забитцер, Каземиро – Эланга, Фернандеш, Санчо – Рашфорд.

Не сыграют: Луис Фелипе, Фекир, Крус – Гарначо, Эриксен, ван де Бек, Линделеф, Марсьяль.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящей игре гости вновь победят, но с меньшим преимуществом. Нашей ставкой будет позиция – Обе забьют: Да с коэффициентом 1.70.

16 марта, четверг

«Бетис» – «Манчестер Юнайтед» (первый матч – 1:4)
Севилья. «Бенито Вильямарин». 22:00
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO
Арбитр: Срджан Йованович (Белград, Сербия)
Прогноз Sport.ua – 1:2
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Бетис Манчестер Юнайтед прогнозы Лига Европы
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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