Последний срок? Инфантино переизбрали на пост президента ФИФА
Он был единственным кандидатом на этот пост
52-летний функционер Джанни Инфантино, имеющий паспорт Швейцарии и Италии, переизбран на пост президента ФИФА.
Выборы прошли на 73-м Конгрессе ФИФА в Кигале (Руанда). Инфантино станет президентом организации до 2027 года. Он был единственным кандидатом на выборах.
Инфантино стал президентом ФИФА в 2016 году, однако ранее стало известно о том, что ФИФА приняла решения не учитывать период с 2016 по 2019 год первым сроком Джанни Инфантино в должности президента организации. Таким образом, в 2027 году Инфантино имеет шансы снова быть переизбранным на пост президента ФИФА до 2031 года, поскольку всего глава ФИФА может быть избран на три срока по четыре года каждый.
⚽ El italo-suizo Gianni Infantino, reelegido hasta 2027 como presidente de la FIFA, un puesto que ocupa desde 2016, sin oposición y por aclamación en el 73º Congreso de la instancia en Kigali #AFP pic.twitter.com/ALmAOuamOR— Agence France-Presse (@AFPespanol) March 16, 2023
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