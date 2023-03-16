Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Последний срок? Инфантино переизбрали на пост президента ФИФА
Другие новости
16 марта 2023, 11:25 |
226
0

Последний срок? Инфантино переизбрали на пост президента ФИФА

Он был единственным кандидатом на этот пост

16 марта 2023, 11:25 |
226
0
Последний срок? Инфантино переизбрали на пост президента ФИФА
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанни Инфантино

52-летний функционер Джанни Инфантино, имеющий паспорт Швейцарии и Италии, переизбран на пост президента ФИФА.

Выборы прошли на 73-м Конгрессе ФИФА в Кигале (Руанда). Инфантино станет президентом организации до 2027 года. Он был единственным кандидатом на выборах.

Инфантино стал президентом ФИФА в 2016 году, однако ранее стало известно о том, что ФИФА приняла решения не учитывать период с 2016 по 2019 год первым сроком Джанни Инфантино в должности президента организации. Таким образом, в 2027 году Инфантино имеет шансы снова быть переизбранным на пост президента ФИФА до 2031 года, поскольку всего глава ФИФА может быть избран на три срока по четыре года каждый.

По теме:
В Испании верят, что Украина еще может подключиться 4-й к заявке на ЧМ-2030
Сборная рф хочет сыграть в чемпионате Центральной Азии. УЕФА не против
ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА утвердила формат ЧМ-2026
Джанни Инфантино ФИФА выборы
Источник AFP
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фьюри и Усик все никак не договорятся. Кто виноват и получится ли у них это
Бокс | 15 марта 2023, 13:41 13
Фьюри и Усик все никак не договорятся. Кто виноват и получится ли у них это
Фьюри и Усик все никак не договорятся. Кто виноват и получится ли у них это

Главное о ситуации с очень долгими переговорами украинца и британца

Чуда не произошло. Реал во второй раз обыграл Ливерпуль
Футбол | 15 марта 2023, 23:58 7
Чуда не произошло. Реал во второй раз обыграл Ливерпуль
Чуда не произошло. Реал во второй раз обыграл Ливерпуль

Команда Карло Анчелотти с холодной головой похоронила шансы соперников в двухматчевой дуэли

Гранды Европы. Определены все участники четвертьфиналов Лиги чемпионов
Футбол | 16.03.2023, 00:15
Гранды Европы. Определены все участники четвертьфиналов Лиги чемпионов
Гранды Европы. Определены все участники четвертьфиналов Лиги чемпионов
БЕНЗЕМА: «Я ушел с поля, потому что получил неприятный удар в голень»
Футбол | 16.03.2023, 04:42
БЕНЗЕМА: «Я ушел с поля, потому что получил неприятный удар в голень»
БЕНЗЕМА: «Я ушел с поля, потому что получил неприятный удар в голень»
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 1040 россиян, 12 танков и 11 ББМ
Война | 16.03.2023, 09:00
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 1040 россиян, 12 танков и 11 ББМ
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 1040 россиян, 12 танков и 11 ББМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
15.03.2023, 07:00 1
Биатлон
ВИДЕО. ФЬЮРИ: «Хочу, чтобы бой с мерзким Усиком состоялся на этой неделе»
ВИДЕО. ФЬЮРИ: «Хочу, чтобы бой с мерзким Усиком состоялся на этой неделе»
14.03.2023, 14:13 20
Бокс
4 против 1. Почему Марокко выгоднее для Испании и Португалии, чем Украина
4 против 1. Почему Марокко выгоднее для Испании и Португалии, чем Украина
14.03.2023, 11:00 8
Футбол
Пента-трик Холанда. Ман Сити уничтожил Лейпциг на пути к четвертьфиналу ЛЧ
Пента-трик Холанда. Ман Сити уничтожил Лейпциг на пути к четвертьфиналу ЛЧ
14.03.2023, 23:51 36
Футбол
КЛИЧКО: «IBA возглавляет человек, который сменил фамилию ради путина»
КЛИЧКО: «IBA возглавляет человек, который сменил фамилию ради путина»
15.03.2023, 10:07 5
Бокс
Журналист: Супряга не играет в Динамо не из-за ДТП
Журналист: Супряга не играет в Динамо не из-за ДТП
14.03.2023, 14:05 6
Футбол
Президент Миная: «После такого пропадает мотивация содержать клуб»
Президент Миная: «После такого пропадает мотивация содержать клуб»
14.03.2023, 17:29 12
Футбол
Еще одна суперзвезда женского биатлона объявила о завершении карьеры
Еще одна суперзвезда женского биатлона объявила о завершении карьеры
14.03.2023, 19:44 1
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности