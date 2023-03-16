Последний срок? Инфантино переизбрали на пост президента ФИФА

52-летний функционер Джанни Инфантино, имеющий паспорт Швейцарии и Италии, переизбран на пост президента ФИФА.

Выборы прошли на 73-м Конгрессе ФИФА в Кигале (Руанда). Инфантино станет президентом организации до 2027 года. Он был единственным кандидатом на выборах.

Инфантино стал президентом ФИФА в 2016 году, однако ранее стало известно о том, что ФИФА приняла решения не учитывать период с 2016 по 2019 год первым сроком Джанни Инфантино в должности президента организации. Таким образом, в 2027 году Инфантино имеет шансы снова быть переизбранным на пост президента ФИФА до 2031 года, поскольку всего глава ФИФА может быть избран на три срока по четыре года каждый.