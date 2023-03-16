Успехи Реала и Наполи, победа Прометея, Шахтер настраивается на Фейеноорд

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 15 марта.

1. Чуда не произошло. Реал во второй раз обыграл Ливерпуль

Команда Карло Анчелотти похоронила шансы соперников

2. Дубль Осимхена. Наполи разгромил Айнтрахт и легко вышел в четвертьфинал ЛЧ

Немецкий «Айнтрахт» не сумел оказать серьезного сопротивления в 1/8 финала

3. Гранды Европы. Определены все участники четвертьфиналов Лиги чемпионов

Вечером 15 марта стадию 1/8 финала успешно преодолели «Реал» и «Наполи»

4. Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «У Шахтера есть запас потенциала»

Тренер «Шахтера» – о матче против «Фейеноорда»

5. Самый скоростной хет-трик. Гент вышел в 1/4 финала Лиги конференций

Гифт Орбан забил 3 гола за 3 минуты в ворота клуба «Истанбул Башакшехир»

6. Раунд сенсаций. Определены все полуфиналисты Юношеской лиги УЕФА

Финал четырех запланирован в швейцарском Ньоне с 21 по 24 апреля

7. Источник: Ризнык получил серьезную травму и пропустит не менее 2 месяцев

Новичок «Шахтера» в этом сезоне может больше не сыграть

8. Украинский защитник получил дебютный вызов в сборную Молдовы

Владислав Бабогло принял приглашение от Федерации футбола Молдовы

9. Еще один реванш. Прометей продолжил свою победную серию, обыграв Бург

Украинская команда одержала очередную победу в Еврокубке

10. Фьюри и Усик все никак не договорятся. Кто виноват, и получится ли у них это

Главное о ситуации с очень долгими переговорами украинца и британца