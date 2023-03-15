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  4. Известный украинский защитник получил дебютный вызов в сборную Молдовы
Украина. Премьер лига
15 марта 2023, 11:17 |
2751
0

Известный украинский защитник получил дебютный вызов в сборную Молдовы

Владислав Бабогло принял приглашение от Федерации футбола Молдовы

15 марта 2023, 11:17 |
2751
0
Известный украинский защитник получил дебютный вызов в сборную Молдовы
ФК Колос. Владислав Бабогло

24-летний футболист «Александрии» Владислав Бабогло получил дебютный вызов в национальную сборную Молдовы.

Центральный защитник, который ранее провел 8 поединков за сборную Украины U-21, будет готовиться со сборной Молдовы к стартовым матчам квалификации Евро-2024 против Чехии и Фарерских островов.

«Ко мне обратился тренерский штаб сборной с предложением сыграть за Молдову. Я поговорил со своей семьей, со своими родственниками и решил принять это приглашение. Я поговорил с главным тренером Сергеем Клещенко, и мы прекрасно поняли друг друга.

Я хочу поблагодарить Федерацию футбола Молдовы за предоставленную мне возможность играть за сборную и хочу пообещать всем, что буду выкладываться на поле в каждом матче, потому что я хочу помочь команде.

Молдова мне не чужда. Я здесь родился, у меня много родственников. До войны в Украине я довольно часто приезжал в Молдову, в родное село Копчак», - сказал Бабогло.

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Владислав Бабогло Александрия сборная Молдовы по футболу
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