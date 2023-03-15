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  4. Владислав БАБОГЛО: «Молдова мне не чужая»
Украина. Премьер лига
15 марта 2023, 14:18 |
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Владислав БАБОГЛО: «Молдова мне не чужая»

Защитник «Александрии» – о решении выступать за национальную сборную Молдовы

15 марта 2023, 14:18 |
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0
Владислав БАБОГЛО: «Молдова мне не чужая»
ФК Александрия. Владислав Бабогло

24-летний защитник «Александрии» Владислав Бабогло, на счету которого 8 поединков за сборную Украины U-21, прокомментировал дебютный вызов в национальную сборную Молдовы.

«Ко мне обратился тренерский штаб сборной с предложением играть за Молдову. Я поговорил со своей семьей и решил принять приглашение. Разговаривал с главным тренером Сергеем Клещенко, и мы прекрасно поняли друг друга.

Хочу поблагодарить Федерацию футбола Молдовы за возможность играть за сборную и обещаю, что буду выкладываться на поле в каждом матче, потому что хочу помочь команде.

Молдова мне не чужая. Я здесь родился, у меня здесь много родственников. До войны в Украине я довольно часто приезжал в Молдову, в родную деревню Копчак», - сказал Бабогло.

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сборная Молдовы по футболу Александрия Владислав Бабогло
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