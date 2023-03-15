Источник: Ризнык получил серьезную травму и пропустит не менее 2 месяцев

Голкипер «Шахтера» Дмитрий Ризнык серьезно травмировался и может пропустить несколько месяцев. Об этом сообщает телеграм-канал фанатов «Ворсклы», за которую ранее играл перспективный вратарь.

По предварительной информации, Дмитрий пропустит минимум два месяца и в этом сезоне уже может не сыграть. О характере травмы не сообщается.

Отметим, что вместо Ризныка и.о. главного тренера сборной Украины Руслан Ротань довызвал в национальную команду голкипера «Александрии» Никиту Шевченко.