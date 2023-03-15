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  4. Источник: Ризнык получил серьезную травму и пропустит не менее 2 месяцев
Украина. Премьер лига
15 марта 2023, 12:10 | Обновлено 15 марта 2023, 12:11
785
1

Источник: Ризнык получил серьезную травму и пропустит не менее 2 месяцев

Новичок «Шахтера» в этом сезоне может больше не сыграть

15 марта 2023, 12:10 | Обновлено 15 марта 2023, 12:11
785
1
Источник: Ризнык получил серьезную травму и пропустит не менее 2 месяцев
ФК Шахтер Донецк. Дмитрий Ризнык

Голкипер «Шахтера» Дмитрий Ризнык серьезно травмировался и может пропустить несколько месяцев. Об этом сообщает телеграм-канал фанатов «Ворсклы», за которую ранее играл перспективный вратарь.

По предварительной информации, Дмитрий пропустит минимум два месяца и в этом сезоне уже может не сыграть. О характере травмы не сообщается.

Отметим, что вместо Ризныка и.о. главного тренера сборной Украины Руслан Ротань довызвал в национальную команду голкипера «Александрии» Никиту Шевченко.

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Дмитрий Ризнык Шахтер Донецк травма
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