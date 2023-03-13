Ротань довызвал в сборную Украины двух игроков

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань довызвал в национальную команду на мартовский матч отбора на Евро-2024 против Англии (26 марта, Лондон) двух игроков.

Речь идет о голкипере «Александрии» Никите Шевченко, который заменит травмированного коллегу по амплуа Дмитрия Ризныка из «Шахтера», а также центрального защитника «Динамо» Киев Дениса Попова.

Оба игрока находились в резервном списке Ротаня. С полной заявкой сборной Украины можно ознакомиться здесь.