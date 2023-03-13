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Чемпионат Европы
13 марта 2023, 18:59 | Обновлено 13 марта 2023, 19:08
3198
4

Ротань довызвал в сборную Украины двух игроков

Никита Шевченко и Денис Попов присоединятся к команде

13 марта 2023, 18:59 | Обновлено 13 марта 2023, 19:08
3198
4
Ротань довызвал в сборную Украины двух игроков
УАФ. Денис Попов

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань довызвал в национальную команду на мартовский матч отбора на Евро-2024 против Англии (26 марта, Лондон) двух игроков.

Речь идет о голкипере «Александрии» Никите Шевченко, который заменит травмированного коллегу по амплуа Дмитрия Ризныка из «Шахтера», а также центрального защитника «Динамо» Киев Дениса Попова.

Оба игрока находились в резервном списке Ротаня. С полной заявкой сборной Украины можно ознакомиться здесь.

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Руслан Ротань Денис Попов сборная Украины по футболу Англия - Украина Дмитрий Ризнык Никита Шевченко
Источник Украинская ассоциация футбола
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Умник
Скажите а почему не вызвать Кочергина?
Или он уже поляк?
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1927FCDK1927
Микита Шевченко 
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