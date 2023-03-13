Чемпионат Европы13 марта 2023, 18:59 | Обновлено 13 марта 2023, 19:08
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Ротань довызвал в сборную Украины двух игроков
Никита Шевченко и Денис Попов присоединятся к команде
13 марта 2023, 18:59 | Обновлено 13 марта 2023, 19:08
3198
4
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань довызвал в национальную команду на мартовский матч отбора на Евро-2024 против Англии (26 марта, Лондон) двух игроков.
Речь идет о голкипере «Александрии» Никите Шевченко, который заменит травмированного коллегу по амплуа Дмитрия Ризныка из «Шахтера», а также центрального защитника «Динамо» Киев Дениса Попова.
Оба игрока находились в резервном списке Ротаня. С полной заявкой сборной Украины можно ознакомиться здесь.
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Или он уже поляк?