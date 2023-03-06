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Чемпионат Европы
06 марта 2023, 14:13 | Обновлено 06 марта 2023, 15:24
5918
44

Ротань назвал состав сборной Украины на матч отбора Евро-2024 против Англии

С Коноплянкой, Буяльским, Бондаренко и другими

06 марта 2023, 14:13 | Обновлено 06 марта 2023, 15:24
5918
44
Ротань назвал состав сборной Украины на матч отбора Евро-2024 против Англии
УАФ. Руслан Ротань

Исполняющий обязанности главного тренера национальной команды Украины Руслан Ротань объявил список из 26 игроков, вызванных на мартовский сбор для подготовки и участия в первом матче отбора Евро-2024 против Англии (26 марта, Лондон, стадион «Уэмбли»).

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Лунин («Реал» Мадрид, Испания), Анатолий Трубин, Дмитрий Ризнык (оба – «Шахтер» Донецк).

Защитники: Александр Караваев («Динамо» Киев), Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба – «Шахтер» Донецк), Виталий Миколенко («Эвертон» Ливерпуль, Англия), Илья Забарный («Борнмут», Англия), Эдуард Соболь («Страсбург», Франция), Александр Сваток, Эдуард Сарапий (оба – «Днепр-1» Днепр).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все – «Шахтер» Донецк), Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (оба – «Динамо» Киев), Александр Пыхаленок («Днепр-1» Днепр), Андрей Ярмоленко («Аль-Айн», ОАЭ), Руслан Малиновский («Олимпик» Марсель, Франция), Александр Зинченко («Арсенал» Лондон, Англия), Виктор Цыганков («Жирона», Испания), Михаил Мудрик («Челси» Лондон, Англия), Евгений Коноплянка («Краковия» Краков, Польша).

Нападающие: Роман Яремчук («Брюгге», Бельгия), Артем Довбик («Днепр-1» Днепр).

Также временный наставник сине-желтых определил резерв сборной, в который вошли 13 исполнителей. При возможном повреждении футболисты из резервного списка могут пополнить основную группу.

Резервный список

Вратари: Андрей Пятов («Шахтер» Донецк), Никита Шевченко («Александрия»).

Полевые игроки: Александр Тымчик, Денис Попов (оба – «Динамо» Киев), Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Дмитрий Крыськив, Даниил Сикан, Егор Назарина (все – «Шахтер» Донецк), Алексей Гуцуляк («Днепр-1» Днепр) , Денис Мирошниченко («Александрия»), Виктор Коваленко («Специя», Италия), Даниил Игнатенко («Бордо», Франция).

Национальная команда начнет свой сбор 20 марта в Лондоне.

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Руслан Ротань сборная Украины по футболу Англия - Украина Евро-2024 Украинская ассоциация футбола заявка Евгений Коноплянка Виталий Буяльский Артем Бондаренко
Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 44
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Аргумент
Коно в заявке 
Почему я не вижу тогда Селезнёва ,Рыкуна и Русола 
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+7
igor shmuylo
А коноплянку позвали сельфи с делать . А зачем етот груз
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+6
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Gargantua
зря Игнатенко не пригласил
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+5
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romario1501
Різник в останній грі навіть в заявку на гру не попав ! Яка збірна без практики ???
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+4
Робот Пылесос
и что тут Конопляка делает???
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+3
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Mac_Gyver
Краще взятиІгнатенко ніж Коноплянку.
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
FunnyCat_____
Странно что Сикана нету. Человек же закрыл рот всех хейтерам своей игрой !
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+1
Показать Скрыть 8 ответов
Remark
С Коноплянкой? Чисто просто для веселости компании пригласили? Тогда уж не мешало бы и Зазулю дозаявить, он вон Реалу забил недавно. 
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+1
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Nordenus
Ждем гол Коноплянки на Уэмбли, как в старые времена
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+1
Показать Скрыть 2 ответа
Springfield
Широчайший выбор. Кроме страйкеров. Главное угадать, кто будет в лучшей форме. Успеха.
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0
Fred14
Это какая то коррупция .Может Ротань берет взятки чтоб всунуть Матвиенко ? А Ракицкого нет ?
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0
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Fred14
Ротань .зачем эти списки из 48 людей .понятно что ты проиграешь и ни за что не отвечаешь по ому что временщик но имей совесть 
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0
Fred14
Впечатление самый отстой .Матвиенко Трубин что пускает под руками .Конопля безидейный без техники Понятно что наши проиграют Англии в любом составе но брать в сборную худших ? Смысл ?
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0
Tom😼
Більш менш нормальний склад, не розумію чого розвели срач? Є певні персони, але вони ніяк не зіпсують каші. Які притензії до Різника?! Він зараз один з найкращих, навіть краще Трубіна. Добре що весь "баласт" тепер у запасі, їх взагалі можна відправити додому назавжди. Коноплянка - це мабуть для всіх загадка, одному Ротаню відомо є певні припущення що цьому хтось посприяв аби його взяли до збірної.
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-1
Игорь Левченко
Ещё б тимощука позвал.
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-2
0665826283
Шкода  України, і справжніх уболювальників !  Свинячо-язикіє на чолі збірної. 
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-4
Fred14
Матвиенко ? Да он мертвый .куда ему играть с Англией .Нападающий Ренна отставая от Матвиенко на 5 метров пешком обошел его и сделал прострел на второй гол .Что нет хуже защитника чем Матвиенко ? 
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-4
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Аргумент
Сарапий и  Сваток ???
Ротаню понравилось как их Сашка его возила и киприоты до этого.
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-8
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Аргумент
Из Динамо аж три бойца 
Буяльского может на замену и выпустят ,а вот Сидорчука и Караваева  зачем ,они не уровень команд как Минай и Ингулец 
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-12
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