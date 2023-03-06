Ротань назвал состав сборной Украины на матч отбора Евро-2024 против Англии

Исполняющий обязанности главного тренера национальной команды Украины Руслан Ротань объявил список из 26 игроков, вызванных на мартовский сбор для подготовки и участия в первом матче отбора Евро-2024 против Англии (26 марта, Лондон, стадион «Уэмбли»).

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Лунин («Реал» Мадрид, Испания), Анатолий Трубин, Дмитрий Ризнык (оба – «Шахтер» Донецк).

Защитники: Александр Караваев («Динамо» Киев), Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба – «Шахтер» Донецк), Виталий Миколенко («Эвертон» Ливерпуль, Англия), Илья Забарный («Борнмут», Англия), Эдуард Соболь («Страсбург», Франция), Александр Сваток, Эдуард Сарапий (оба – «Днепр-1» Днепр).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все – «Шахтер» Донецк), Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (оба – «Динамо» Киев), Александр Пыхаленок («Днепр-1» Днепр), Андрей Ярмоленко («Аль-Айн», ОАЭ), Руслан Малиновский («Олимпик» Марсель, Франция), Александр Зинченко («Арсенал» Лондон, Англия), Виктор Цыганков («Жирона», Испания), Михаил Мудрик («Челси» Лондон, Англия), Евгений Коноплянка («Краковия» Краков, Польша).

Нападающие: Роман Яремчук («Брюгге», Бельгия), Артем Довбик («Днепр-1» Днепр).

Также временный наставник сине-желтых определил резерв сборной, в который вошли 13 исполнителей. При возможном повреждении футболисты из резервного списка могут пополнить основную группу.

Резервный список

Вратари: Андрей Пятов («Шахтер» Донецк), Никита Шевченко («Александрия»).

Полевые игроки: Александр Тымчик, Денис Попов (оба – «Динамо» Киев), Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Дмитрий Крыськив, Даниил Сикан, Егор Назарина (все – «Шахтер» Донецк), Алексей Гуцуляк («Днепр-1» Днепр) , Денис Мирошниченко («Александрия»), Виктор Коваленко («Специя», Италия), Даниил Игнатенко («Бордо», Франция).

Национальная команда начнет свой сбор 20 марта в Лондоне.