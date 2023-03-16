Гранды Европы. Определены все участники четвертьфиналов Лиги чемпионов
Вечером 15 марта стадию 1/8 финала успешно преодолели «Реал» и «Наполи»
Определены все 8 команд-участниц четвертьфиналов Лиги чемпионов 2022/23.
Вечером 15 марта стадию 1/8 финала преодолели «Реал» (вторая победа над Ливерпулем») и «Наполи» (дважды обыгравший Айнтрахт»).
В четвертьфиналы пробились: «Интер», «Милан», «Наполи» (Италия – 3 клуба), «Ман Сити», «Челси» (Англия – 2 клуба), «Реал» (Испания), «Бавария» (Германия), «Бенфика» (Португалия).
Жеребьевка стадии 1/4 финала, полуфиналов и номинального хозяина финала (10 июня в Стамбуле) пройдет в швейцарском Ньоне 17 марта в 13:00 по киевскому времени.
Лига чемпионов 2022/23
Команды, которые вышли в 1/4 финала
- Манчестер Сити (Англия)
- Челси (Англия)
- Интер (Италия)
- Милан (Италия)
- Наполи (Италия)
- Реал (Испания)
- Бавария (Германия)
- Бенфика (Португалия)
Результаты матчей 1/8 финала
7 марта
- 22:00. Челси – Боруссия Д – 2:0 (первый матч – 0:1)
- 22:00. Бенфика – Брюгге – 5:1 (первый матч – 2:0)
8 марта
- 22:00. Бавария – ПСЖ – 2:0 (первый матч – 1:0)
- 22:00. Тоттенхэм – Милан – 0:0 (первый матч – 0:1)
14 марта
- 22:00. Манчестер Сити – РБ Лейпциг – 7:0 (первый матч – 1:1)
- 22:00. Порту – Интер – 0:0 (первый матч – 0:1)
15 марта
- 22:00. Наполи – Айнтрахт – 3:0 (первый матч – 2:0)
- 22:00. Реал – Ливерпуль – 1:0 (первый матч – 5:2)
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