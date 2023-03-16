Гранды Европы. Определены все участники четвертьфиналов Лиги чемпионов

Определены все 8 команд-участниц четвертьфиналов Лиги чемпионов 2022/23.

Вечером 15 марта стадию 1/8 финала преодолели «Реал» (вторая победа над Ливерпулем») и «Наполи» (дважды обыгравший Айнтрахт»).

В четвертьфиналы пробились: «Интер», «Милан», «Наполи» (Италия – 3 клуба), «Ман Сити», «Челси» (Англия – 2 клуба), «Реал» (Испания), «Бавария» (Германия), «Бенфика» (Португалия).

Жеребьевка стадии 1/4 финала, полуфиналов и номинального хозяина финала (10 июня в Стамбуле) пройдет в швейцарском Ньоне 17 марта в 13:00 по киевскому времени.

Лига чемпионов 2022/23

Команды, которые вышли в 1/4 финала

Манчестер Сити (Англия)

Манчестер Сити (Англия) Челси (Англия)

Челси (Англия) Интер (Италия)

Интер (Италия) Милан (Италия)

Милан (Италия) Наполи (Италия)

Наполи (Италия) Реал (Испания)

Реал (Испания) Бавария (Германия)

Бавария (Германия) Бенфика (Португалия)

Результаты матчей 1/8 финала

7 марта

22:00. Челси – Боруссия Д – 2:0 (первый матч – 0:1)

– Боруссия Д – 2:0 (первый матч – 0:1) 22:00. Бенфика – Брюгге – 5:1 (первый матч – 2:0)

8 марта

22:00. Бавария – ПСЖ – 2:0 (первый матч – 1:0)

– ПСЖ – 2:0 (первый матч – 1:0) 22:00. Тоттенхэм – Милан – 0:0 (первый матч – 0:1)

14 марта

22:00. Манчестер Сити – РБ Лейпциг – 7:0 (первый матч – 1:1)

– РБ Лейпциг – 7:0 (первый матч – 1:1) 22:00. Порту – Интер – 0:0 (первый матч – 0:1)

15 марта