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Лига чемпионов
16 марта 2023, 00:15 | Обновлено 16 марта 2023, 00:34
804
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Гранды Европы. Определены все участники четвертьфиналов Лиги чемпионов

Вечером 15 марта стадию 1/8 финала успешно преодолели «Реал» и «Наполи»

16 марта 2023, 00:15 | Обновлено 16 марта 2023, 00:34
804
1
Гранды Европы. Определены все участники четвертьфиналов Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Определены все 8 команд-участниц четвертьфиналов Лиги чемпионов 2022/23.

Вечером 15 марта стадию 1/8 финала преодолели «Реал» (вторая победа над Ливерпулем») и «Наполи» (дважды обыгравший Айнтрахт»).

В четвертьфиналы пробились: «Интер», «Милан», «Наполи» (Италия – 3 клуба), «Ман Сити», «Челси» (Англия – 2 клуба), «Реал» (Испания), «Бавария» (Германия), «Бенфика» (Португалия).

Жеребьевка стадии 1/4 финала, полуфиналов и номинального хозяина финала (10 июня в Стамбуле) пройдет в швейцарском Ньоне 17 марта в 13:00 по киевскому времени.

Лига чемпионов 2022/23

Команды, которые вышли в 1/4 финала

  • Манчестер Сити (Англия)
  • Челси (Англия)
  • Интер (Италия)
  • Милан (Италия)
  • Наполи (Италия)
  • Реал (Испания)
  • Бавария (Германия)
  • Бенфика (Португалия)

Результаты матчей 1/8 финала

7 марта

  • 22:00. Челси – Боруссия Д – 2:0 (первый матч – 0:1)
  • 22:00. Бенфика – Брюгге – 5:1 (первый матч – 2:0)

8 марта

  • 22:00. Бавария – ПСЖ – 2:0 (первый матч – 1:0)
  • 22:00. Тоттенхэм – Милан – 0:0 (первый матч – 0:1)

14 марта

  • 22:00. Манчестер Сити – РБ Лейпциг – 7:0 (первый матч – 1:1)
  • 22:00. Порту – Интер – 0:0 (первый матч – 0:1)

15 марта

  • 22:00. Наполи – Айнтрахт – 3:0 (первый матч – 2:0)
  • 22:00. Реал – Ливерпуль – 1:0 (первый матч – 5:2)
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Источник Sport.ua
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Octopus
Вот кто здесь босс! Серия А отправила в 1/4 больше всех участников.
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