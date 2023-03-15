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15.03.2023 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 5:2 1 : 0
Ливерпуль
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Лига чемпионов
15 марта 2023, 23:58 | Обновлено 16 марта 2023, 00:51
825
5

Чуда не произошло. Реал во второй раз обыграл Ливерпуль

Команда Карло Анчелотти с холодной головой похоронила шансы соперников в двухматчевой дуэли

15 марта 2023, 23:58 | Обновлено 16 марта 2023, 00:51
825
5
Чуда не произошло. Реал во второй раз обыграл Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine

Большие футбольные вечера посреди рабочей недели вернулись в наше привычное футбольное расписание еще в середине февраля первыми матчами 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. И тогда противостояние уровня английского «Ливерпуля» и мадридского «Реала» на «Энфилде» выглядело непривычно на столь ранней стадии плей-офф. Однако другого варианта жеребьевка этого раунда нам не оставила – один из величественных клубов должен был завершить свой путь в международной кампании.

Ближе к этому, бесспорно, был коллектив Юргена Клоппа, поскольку домашний матч из выигрышного положения 2:0 на табло в итоге превратился в 2:5, которые отыгрывать приходилось на одной из крупнейших арен Европы, пусть она и находится сейчас на этапе глубокой реконструкции. Сопровождающие факторы вокруг ответного матча команды не очень интересовали, поэтому они сразу взялись за дело непосредственно на футбольном поле.

«Реал» не пытался выглядеть слишком гостеприимным хозяином, однако соперники все же первыми создали момент, когда уже на седьмой минуте Нуньес с центрального входа в штрафную низом не смог переиграть Куртуа. Команда Карло Анчелотти на этот выпад ответила сразу несколькими выстрелами, которые происходили, преимущественно со средней и дальней дистанции. Лишь Винисиус на 15 минуте имел возможность пробить почти от правой штанги, но и оттуда умудрился попасть в голову Алиссона.

А вот мощный дальний выстрел от Камавинги прилетел в верхний каркас ворот как раз из-за пределов штрафной, тогда как Модрич через несколько минут после этого угодил чуть выше ворот примерно с такого же расстояния, что и француз. Отнюдь не казалось в эти минуты, что именно «Ливерпулю» нужно забивать в ворота соперников три раза. Команда Клоппа вернулась к чужой половине перед самым перерывом, создала работу для Куртуа в виде выстрелов Нуньеса, Салаха и Гакпо, но так и не смогла хотя бы забить один мяч перед отходом на отдых, который рисковал стать для нее последним в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Как выяснилось впоследствии, то, что мы увидели в атаке от «красных» до перерыва, было еще неплохим наступательным футболом, потому что в дальнейшем даже подобного уровня игры команда Юргена Клоппа достичь больше не смогла. На чужой половине гости появлялись крайне редко и к тому же с нечетко сформулированными предложениями по поводу того, как именно они должны играть отставание по счету в двухматчевой дуэли.

«Реалу» в итоге не составило большого труда отбросить оппонентов за центральную линию, провести несколько неплохих розыгрышей, и в конце концов раскрыть защиту соперников одной удачной передачей Камавинги через центральную зону на Бензема. Тогда, на 79 минуте, Карим хотел сделать все для забитого мяча от Винисиуса, однако партнер пробил с первой попытки неудачно, поэтому решил просто сбросить отскок на пустые для французского нападающего.

Времени до завершения игры оставалось мало, поэтому гости уже ни на что в этом матче не надеялись. Главным событием последних минут стало появление на поле защитника Цимикаса, которому чуть ли не в первой атаке попал мяч в руку в центре штрафной, после попытки Родриго завершить в касание прострел с правого фланга. А пока мы разбирались с потенциальным пенальти, который так и не назначили, игра подошла к концу.

Финальный свисток отправил в четвертьфинальный раунд Лиги чемпионов УЕФА от отчетной пары команд мадридский «Реал», тогда как для английского «Ливерпуля» турнирный путь завершился досрочно.

Лига чемпионов УЕФА. 1/8 финала. Ответный матч.

«Реал» – «Ливерпуль» - 1:0 (первый матч – 5:2)

Бензема, 79

Цимикас, 90+4

«Реал»: Куртуа – Начо, Рюдигер, Милитао, Карвахаль (Васкес, 86) – Кроос (Чуамени, 84), Камавинга, Модрич (Себальос, 81) – Винисиус (Асенсио, 84), Бензема (Родриго, 82), Вальверде.

«Ливерпуль»: Алиссон – Э. Робертсон (Цимикас, 90+1), ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд – Фабиньо, Милнер (Окслейд-Чемберлен, 73) – Нуньес (Фирмино, 57), Жота (Эллиотт, 57), Салах – Гакпо (Карвалью, 90+2).

Арбитр: Феликс Цвайер (Берлин, Германия).

Стадион: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания).

Удары (в створ): 18 (7) – 9 (5)
Угловые: 5 – 9
Оффсайды: 5 – 2.

РЕАЛ - ЛИВЕРПУЛЬ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 16°C

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
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Ливерпуль Реал Мадрид Реал - Ливерпуль Лига чемпионов отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 5
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Mike000000
По ходу матча казалось что именно Реалу надо отыгрыватся а не Ливерпулю.Трент как защитник вообще никакай,раз за разом Винисиус роскачивал его и уходил всегда в право.Салаха надо продавать пока за него дают солидные деньги а то будет как с Мане(30 млн). Клоппу явно прийдется или в большем количестве менять игроков летом,или уходить.Эта зборка Ливерпуля скорее всего всё!!
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+1
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lizerginnn
чудово. до побачення, Клоп 
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0
Andy_P
А в ворота Ворсклы подобный пеналь поставили  
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