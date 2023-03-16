Проходит дальше Реал Мадрид
15.03.2023 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 5:2 1 : 0
Лига чемпионов16 марта 2023, 00:31 | Обновлено 16 марта 2023, 00:51
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Реал – Ливерпуль – 1:0. Сейвы Алиссона и ассист Вини лежа. Видеообзор
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Лиги чемпионов
16 марта 2023, 00:31 | Обновлено 16 марта 2023, 00:51
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15 марта на «Сантьяго Бернабеу» прошел ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» сыграл с английским «Ливерпулем».
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Первый поединок, который состоялся в Англии, завершился со счетом 5:2 в пользу испанского клуба. На «Сантьяго Бернабеу» «Реал» минимально обыграл гостей.
Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
Реал – Ливерпуль – 1:0 [первый матч – 5:2]
Гол: Бензема, 79
Видеообзор матча:
ГОЛ! 1:0 Бензема, 79 мин.
События матча
78’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
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