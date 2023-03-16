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15.03.2023 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 5:2 1 : 0
Ливерпуль
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Лига чемпионов
16 марта 2023, 00:31 | Обновлено 16 марта 2023, 00:51
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0

Реал – Ливерпуль – 1:0. Сейвы Алиссона и ассист Вини лежа. Видеообзор

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Лиги чемпионов

16 марта 2023, 00:31 | Обновлено 16 марта 2023, 00:51
728
0
Реал – Ливерпуль – 1:0. Сейвы Алиссона и ассист Вини лежа. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine

15 марта на «Сантьяго Бернабеу» прошел ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» сыграл с английским «Ливерпулем».

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Первый поединок, который состоялся в Англии, завершился со счетом 5:2 в пользу испанского клуба. На «Сантьяго Бернабеу» «Реал» минимально обыграл гостей.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Реал – Ливерпуль – 1:0 [первый матч – 5:2]

Гол: Бензема, 79

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Бензема, 79 мин.

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
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Источник Sport.ua
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