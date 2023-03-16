15 марта на «Сантьяго Бернабеу» прошел ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» сыграл с английским «Ливерпулем».

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Первый поединок, который состоялся в Англии, завершился со счетом 5:2 в пользу испанского клуба. На «Сантьяго Бернабеу» «Реал» минимально обыграл гостей.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Реал – Ливерпуль – 1:0 [первый матч – 5:2]

Гол: Бензема, 79

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Бензема, 79 мин.