Реал Мадрид

В среду, 15-го марта, состоится ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором сразятся мадридский «Реал» и «Ливерпуль». Матч пройдет в Мадриде (Испания), на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу», начало в 22:00.

Коллектив Карло Анчелотти в первом матче победил со счетом 5:2, и футболистам Юргена Клоппа теперь не остается никакого иного выхода, кроме как повторять опыт феноменального финала Лиги чемпионов УЕФА-2005 против «Милана» в Стамбуле. «Галактикос» в последнее время имели проблемы на внутренней арене, но и «красные» в этом плане совершенно не безгрешны. Победами со счетом 7:0 над «Манчестер Юнайтед» можно создать громкий инфоповод, но не вернуть утраченное на старте кампании. Впрочем, опыт результативных матчей у «Ливерпуля» есть, поэтому осталось что-то придумать с надежностью обороны.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» – «Ливерпуль», за которой можно следить в украинской версии сайта.