Реал Мадрид

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15.03.2023 22:00 2-й матч. Результат первого матча 5:2 - : -
Ливерпуль
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Лига чемпионов
15 марта 2023, 01:10 | Обновлено 15 марта 2023, 01:41
33
0

Реал – Ливерпуль. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

15 марта 2023, 01:10 | Обновлено 15 марта 2023, 01:41
33
0
Реал – Ливерпуль. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 15-го марта, состоится ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором сразятся мадридский «Реал» и «Ливерпуль». Матч пройдет в Мадриде (Испания), на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу», начало в 22:00.

Коллектив Карло Анчелотти в первом матче победил со счетом 5:2, и футболистам Юргена Клоппа теперь не остается никакого иного выхода, кроме как повторять опыт феноменального финала Лиги чемпионов УЕФА-2005 против «Милана» в Стамбуле. «Галактикос» в последнее время имели проблемы на внутренней арене, но и «красные» в этом плане совершенно не безгрешны. Победами со счетом 7:0 над «Манчестер Юнайтед» можно создать громкий инфоповод, но не вернуть утраченное на старте кампании. Впрочем, опыт результативных матчей у «Ливерпуля» есть, поэтому осталось что-то придумать с надежностью обороны.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» – «Ливерпуль», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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