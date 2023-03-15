Реал Мадрид

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15.03.2023 22:00 2-й матч. Результат первого матча 5:2 - : -
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15 марта 2023, 00:54 | Обновлено 15 марта 2023, 01:44
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Реал – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Три мяча отставания не отыгрываются?

15 марта 2023, 00:54 | Обновлено 15 марта 2023, 01:44
65
0
Реал – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 15 марта, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА по футболу, в котором сыграют мадридский «Реал» и английский «Ливерпуль». Стартовый свисток немецкого рефери Феликса Цвайера из Берлина прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Реал


Предыдущий сезон для мадридского «Реала» с легкостью можно назвать успешным, так как команда Карло Анчелотти завоевала чемпионский титул в Ла Лиги, Кубок чемпионов и главный трофей Суперкубка Испании. Однако в текущей кампании, как минимум, от двух из выше перечисленных наград «сливочным» придется отказаться из-за прямого влияния главного соперника – каталонской «Барселоны». К слову, уже совсем скоро, на выходных, «бланкос» будут проводить гостевое El Clasico, по итогам которого могут окончательно сложить оружие в борьбе за чемпионство. Но сейчас «Реал» старается об этой игре не вспоминать.

Четыре матча разделяли для команды Анчелотти две игры против «Ливерпуля», и в трех из них «бланкос» не смогли одержать победу. Более того, «Реал» тогда не забивал соперникам более одного гола за игру, поставив под сомнение свое участие в финале Кубка Испании из-за поражения от все той же «Барселоны» в домашнем полуфинале. С «Атлетико» и «Бетисом» «сливочные» просто делили очки – 1:1 и 0:0 соответственно, из-за чего подарили «Барсе» возможность оторваться еще сильнее в турнирной таблице. Однако на минувших выходных «галактикос» обыграли в эффектном волевом стиле «Эспаньол», благодаря чему остановили сразу несколько неудачных серий. Самое время, так как даже преимущество в три мяча не гарантирует им выход в следующий раунд.

Ливерпуль


Да и в целом, когда мы упоминаем в одном контексте «Ливерпуль» и стратегическое отставание в три гола, то стамбульские аналогии финала Лиги чемпионов-2005 возникаю в памяти сами собой. Английскому коллективу не впервой дарить футбольному миру удивительные спасения самих себя из абсолютно проигрышной ситуации, однако уже давно команда Юргена Клоппа не была настолько уязвимой, как в текущей кампании. Как бы ни старались мерсисайдцы, а провал на старте сезона успехами вроде феерического разгрома «Манчестер Юнайтед» (7:0) не удастся перекрыть, так как в чемпионате «Ливерпуль» растерял уже много очков, а победа в отдельно взятой игре дает всего лишь три.

В первом матче против «Реала» «красные» очень близко подошли к успеху по ходу первого тайма, забив два мяча, но затем получили пять в собственные ворота, что попросту перевернуло ситуацию с определением фаворита пары с ног на голову. За время между двумя встречами «Ливерпуль» сыграл немногим лучше, чем мадридский коллектив, но также не был безгрешен. Очередная неудача настигла команду Клоппа в гостевой игре против «Борнмута» на прошлых выходных (0:1), после которой, конечно, легко можно было бы списать все на подготовку к битве в Мадриде, однако нынче английский клуб имеет настолько неубедительный ход, что в такие отговорки никто не поверит.

Слова перед игрой


Главный тренер «Реала» Карло АНЧЕЛОТТИ: «Задача перед командой простая: сыграть как можно лучше, как в первом матче. Мы не хотим подсчитывать шансы, просто хотим быть в игре с первых минут. Надо провести ее максимально интенсивно, с энтузиазмом и победным настроем.
Это будет игра на встречных курсах, мы хотим атаковать и сыграть в нападении как можно острее».

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген КЛОПП: «Три недели назад после матча я сказал, что Реал выходит дальше, но сейчас мы знаем, что впереди еще матч. Даже если наши шансы на успех не превышают одного процента, мы должны попробовать. Терять нам нечего, и эта ситуация лучше, чем когда ты можешь потерять все.
Но, конечно, я бы предпочел оказаться в положении Карло, команде которого надо защитить преимущество в три гола».

Ориентировочные составы


«Реал»: Куртуа – Начо, Рюдигер, Милитао, Карвахаль – Кроос, Чуамени, Модрич – Винисиус, Бензема, Вальверде.

«Ливерпуль»: Алиссон – Робертсон, Ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд – Кейта, Фабиньо – Нуньес, Жота, Салах – Гакпо.

Не сыграют: Алаба – Диас, Рэмси, Тьяго, Гомес.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящей игре хозяева вновь возьмут верх. Нашей ставкой будет позиция – «Реал». Фора (-1) с коэффициентом 3.25.

15 марта, среда

«Реал» – «Ливерпуль» (первый матч – 5:2)
Мадрид. «Сантьяго Бернабеу». 22:00
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO
РЕАЛ – ЛИВЕРПУЛЬ. ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ
Арбитр: Феликс Цвайер (Берлин, Германия)
Прогноз Sport.ua – 3:1
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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