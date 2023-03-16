Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов над «Ливерпулем» (1:0).

«Мы провели хороший матч. Без больших спадов. Серьезные, четкие идеи. И все закончилось хорошо. О жеребьевке я не беспокоюсь. Мы просто должны побеждать. Вот и все!

Лига чемпионов – очень капризный турнир. Его по-прежнему нелегко выиграть. В 1/4 финала вышли команды, которых многие не видели на этой стадии. В первую очередь это касается клубов Серии А. Но мы должны сосредоточиться на своей игре и на победах.

Камавинга сейчас играет на очень высоком уровне. Он здорово пользуется этим и очень умело взаимодействует с Модричем. Они постоянно чередуются. Кто-то играет выше, а кто-то остается ниже.

Кроос и Модрич здорово сыграли сегодня. Владение мячом вызывало беспокойство у команды, но они приложили огромные усилия, чтобы держать нити игры под контролем. У нас очень современная команда – классная, опасная, преданная своему делу. Полная концентрация.

Бензема получил ушиб. Это было неприятно, но думаю, что он будет готов сыграть в Классико в воскресенье».

Бывший вратарь «Реала» Сантьяго Каньисарес:

«Алиссон был великолепен. Куртуа, у которого работы было поменьше, тоже впечатлил. На Энфилде они оба допускали ошибки, а вот сегодня были само совершенство. Одни из лучших в мире! То, что других голов мы не увидели, – их заслуга».

Экс-бомбардир «Реала» и «Ливерпуля» Фернандо Морьентес:

«Игровой сценарий складывался в пользу Реала. Вначале ему пришлось трудновато, но это было ожидаемо. Во втором тайме Анчелотти увидел, что команда в своей тарелке, и даже не стал делать замен вплоть до 82-й минуты».