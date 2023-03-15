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Лига Чемпионов
Проходит дальше Наполи
15.03.2023 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:0 3 : 0
Айнтрахт Ф
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Лига чемпионов
15 марта 2023, 23:53 | Обновлено 16 марта 2023, 00:58
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Дубль Осимхена. Наполи разгромил Айнтрахт и легко вышел в четвертьфинал ЛЧ

Немецкий «Айнтрахт» не сумел оказать серьезного сопротивления в 1/8 финала

15 марта 2023, 23:53 | Обновлено 16 марта 2023, 00:58
392
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Дубль Осимхена. Наполи разгромил Айнтрахт и легко вышел в четвертьфинал ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

15 марта в Неаполе состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором итальянский «Наполи» разгромил немецкий «Айнтрахт».

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В первой игре, которая состоялась 21 февраля в Франкфурте, была зафиксирована победа итальянского клуба (2:0). Имея солидную фору, неаполитанцы дома добавили еще три мячи в ворота соперников.

Сначала хозяева забили гол в раздевалку. На 45+2 минуте Виктор Осимхен выиграл воздух и открыл счет для «Наполи». На 53-й минуте Виктор Осимхен оформил дубль (2:0), замкнув фланговый прострел, но при падении получил травму руки.

Петр Зелиньски на 64-й минуте реализовал пенальти и довел перевес «Наполи» до разгромного (3:0).

«Наполи» по сумме двух матчей выиграл в 5 мячей и впервые в истории прошел в четвертьфинал ЛЧ.

🏆 Лига чемпионов. 1/8 финала

Ответный матч, 15 марта, Неаполь

22:00 Наполи (Италия) – Айнтрахт (Германия) – 3:0 [первый матч – 2:0]

Голы: Осимхен, 45+2, 53, Зелински, 64 (пен).

Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Рахмани, Ким Мин Чжэ (Жезус, 66), Мариу Руй, Лоботка, Зелиньски (Ндомбеле, 74), Замбо-Ангисса, Политано (Лосано, 67), Осимхен (Симеоне, 81), Кварацхелия (Элмаз, 74).

Айнтрахт: Трапп, Бута, Ндика, Тута, Ленц (Макс, 67), Гетце, Роде (Якич, 74), Соу, Камада, Борре, Кнауфф (Алиду, 62).

Предупреждения: Жезус, 77 – Ндика, 26, Ленц, 32, Гетце, 65.

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея матча

События матча

64’
ГОЛ ! С пенальти забил Петр Зелински (Наполи).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Осимхен (Наполи).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Осимхен (Наполи).
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Наполи Айнтрахт Франкфурт Лига чемпионов Виктор Осимхен Петр Зелиньски Наполи - Айнтрахт отчеты
Источник Sport.ua
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