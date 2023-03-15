Дубль Осимхена. Наполи разгромил Айнтрахт и легко вышел в четвертьфинал ЛЧ
Немецкий «Айнтрахт» не сумел оказать серьезного сопротивления в 1/8 финала
15 марта в Неаполе состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором итальянский «Наполи» разгромил немецкий «Айнтрахт».
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В первой игре, которая состоялась 21 февраля в Франкфурте, была зафиксирована победа итальянского клуба (2:0). Имея солидную фору, неаполитанцы дома добавили еще три мячи в ворота соперников.
Сначала хозяева забили гол в раздевалку. На 45+2 минуте Виктор Осимхен выиграл воздух и открыл счет для «Наполи». На 53-й минуте Виктор Осимхен оформил дубль (2:0), замкнув фланговый прострел, но при падении получил травму руки.
Петр Зелиньски на 64-й минуте реализовал пенальти и довел перевес «Наполи» до разгромного (3:0).
«Наполи» по сумме двух матчей выиграл в 5 мячей и впервые в истории прошел в четвертьфинал ЛЧ.
🏆 Лига чемпионов. 1/8 финала
Ответный матч, 15 марта, Неаполь
22:00 Наполи (Италия) – Айнтрахт (Германия) – 3:0 [первый матч – 2:0]
Голы: Осимхен, 45+2, 53, Зелински, 64 (пен).
Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Рахмани, Ким Мин Чжэ (Жезус, 66), Мариу Руй, Лоботка, Зелиньски (Ндомбеле, 74), Замбо-Ангисса, Политано (Лосано, 67), Осимхен (Симеоне, 81), Кварацхелия (Элмаз, 74).
Айнтрахт: Трапп, Бута, Ндика, Тута, Ленц (Макс, 67), Гетце, Роде (Якич, 74), Соу, Камада, Борре, Кнауфф (Алиду, 62).
Предупреждения: Жезус, 77 – Ндика, 26, Ленц, 32, Гетце, 65.
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