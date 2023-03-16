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15.03.2023 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:0 3 : 0
Айнтрахт Ф
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Лига чемпионов
16 марта 2023, 00:05 | Обновлено 16 марта 2023, 00:54
933
0

Наполи – Айнтрахт – 3:0. Дубль Осимхена. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

16 марта 2023, 00:05 | Обновлено 16 марта 2023, 00:54
933
0
Наполи – Айнтрахт – 3:0. Дубль Осимхена. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

15 марта в 22:00 в Неаполе прошел ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором итальянский «Наполи» встречался с немецким «Айнтрахтом».

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В первой игре, которая состоялась 21 февраля в Франкфурте, зафиксирована победа итальянского клуба (2:0).

Хозяева забили гол в раздевалку. На 45+2 минуте Виктор Осимхен выиграл воздух и открыл счет для «Наполи».

На 53-й минуте Виктор Осимхен оформил дубль (2:0), замкнув фланговый прострел, но при падении получил травму руки.

На 64-й минуте Петр Зелиньски реализовал пенальти и довел перевес «Наполи» до разгромного (3:0).

Наполи – Айнтрахт – 3:0. Дубль Осимхена. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Осимхен, 45+2 мин.

ГОЛ! 2:0. Осимхен, 53 мин.

ГОЛ! 3:0. Зелиньски, 64 мин (пен).

События матча

64’
ГОЛ ! С пенальти забил Петр Зелински (Наполи).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Осимхен (Наполи).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Осимхен (Наполи).
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Наполи Айнтрахт Франкфурт Лига чемпионов Наполи - Айнтрахт видео голов и обзор Виктор Осимхен Петр Зелиньски
Источник Sport.ua
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