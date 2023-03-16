Наполи – Айнтрахт – 3:0. Дубль Осимхена. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов
15 марта в 22:00 в Неаполе прошел ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором итальянский «Наполи» встречался с немецким «Айнтрахтом».
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В первой игре, которая состоялась 21 февраля в Франкфурте, зафиксирована победа итальянского клуба (2:0).
Хозяева забили гол в раздевалку. На 45+2 минуте Виктор Осимхен выиграл воздух и открыл счет для «Наполи».
На 53-й минуте Виктор Осимхен оформил дубль (2:0), замкнув фланговый прострел, но при падении получил травму руки.
На 64-й минуте Петр Зелиньски реализовал пенальти и довел перевес «Наполи» до разгромного (3:0).
Наполи – Айнтрахт – 3:0. Дубль Осимхена. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Осимхен, 45+2 мин.
ГОЛ! 2:0. Осимхен, 53 мин.
ГОЛ! 3:0. Зелиньски, 64 мин (пен).
События матча
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