15.03.2023 22:00 2-й матч. Результат первого матча 2:0 - : -
Лига чемпионов15 марта 2023, 03:08 |
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Наполи – Айнтрахт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок состоится 15 марта в 22:00 по Киеву
15 марта 2023, 03:08 |
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15 марта на «Стадио Диего Армандо Марадона» (Сан-Паоло) пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Наполи» встретится с «Айнтрахтом» (Франкфурт).
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Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.
В 1994-м году Айнтрахт дважды по 1:0 выигрывал у Наполи. Впрочем, итальянцы де-факто взяли реванш, забив 2 безответных мяча в первом поединке 1/8 финала ЛЧ в Германии.
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