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16 марта 2023, 02:27 | Обновлено 16 марта 2023, 02:58
85
0

СПАЛЛЕТТИ: «Было непросто, но нам удалось достичь исторической цели»

Главный тренер «Наполи»​​​​​​​ прокомментировал победу над «Айнтрахтом»

16 марта 2023, 02:27 | Обновлено 16 марта 2023, 02:58
85
0
СПАЛЛЕТТИ: «Было непросто, но нам удалось достичь исторической цели»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал победу в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Айнтрахта» (3:0):

«Было непросто, но нам удалось достичь исторической цели с клубом. Поначалу Айнтрахт здорово атаковал нас. У нас не клеилась командная игра, потому что они здорово применяли высокий прессинг. Во втором тайме мы действовали уже гораздо лучше».

Полузащитник «Наполи» Петр Зелиньски:

«Мы можем хорошо играть против кого угодно, теперь другие команды должны нас бояться. Мы рады за клуб и за наших болельщиков, которые всегда здорово нас поддерживают. Мы счастливы, но знаем, что можем добиться большего».

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен:

«Хотим как следует насладиться этим успехом. Это блестящая победа, мы переписали историю этого клуба. Но у нас нет предела. Мы продолжаем мечтать. Следуем указаниям тренера и смотрим с оптимизмом в будущее».

События матча

64’
ГОЛ ! С пенальти забил Петр Зелински (Наполи).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Осимхен (Наполи).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Осимхен (Наполи).
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Наполи Айнтрахт Франкфурт Лига чемпионов Наполи - Айнтрахт Лучано Спаллетти Петр Зелиньски Виктор Осимхен
Источник УЕФА
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