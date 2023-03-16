СПАЛЛЕТТИ: «Было непросто, но нам удалось достичь исторической цели»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал победу в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Айнтрахта» (3:0):

«Было непросто, но нам удалось достичь исторической цели с клубом. Поначалу Айнтрахт здорово атаковал нас. У нас не клеилась командная игра, потому что они здорово применяли высокий прессинг. Во втором тайме мы действовали уже гораздо лучше».

Полузащитник «Наполи» Петр Зелиньски:

«Мы можем хорошо играть против кого угодно, теперь другие команды должны нас бояться. Мы рады за клуб и за наших болельщиков, которые всегда здорово нас поддерживают. Мы счастливы, но знаем, что можем добиться большего».

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен:

«Хотим как следует насладиться этим успехом. Это блестящая победа, мы переписали историю этого клуба. Но у нас нет предела. Мы продолжаем мечтать. Следуем указаниям тренера и смотрим с оптимизмом в будущее».