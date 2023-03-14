Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Наполи – Айнтрахт. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Наполи
15.03.2023 22:00 2-й матч. Результат первого матча 2:0 - : -
Айнтрахт Ф
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
14 марта 2023, 17:32 | Обновлено 14 марта 2023, 17:34
62
0

Наполи – Айнтрахт. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Поединок состоится 15 марта в 22:00 по Киеву

14 марта 2023, 17:32 | Обновлено 14 марта 2023, 17:34
62
0
Наполи – Айнтрахт. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

15 марта на «Стадио Диего Армандо Марадона» (Сан-Паоло) пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Наполи» встретится с «Айнтрахт» (Франкфурт). Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

Наполи

Клуб находится в достаточно любопытной ситуации. Вроде бы сейчас начинается весенний, решающий отрезок сезона. Вот только прямо сейчас нет особенной необходимости рвать жилы. В Серии А слишком велика дистанция - тут и сами партенопеи показывали прекрасную статистику, и преследователи допускали немало осечек, что вылилось в преимущество в полтора десятка очков к весне. Так что даже отдельные потери Хвичи и компании вряд ли что-то изменит в плане перемещения скудетто на юг Италии. Вроде бы Спаллетти нужно было бы сейчас перенести фокус внимания на Лигу чемпионов. Но и тут это не особенно оправданно ситуацией. Во Франкфурте-на-Майне, несмотря на то, что Кварацхелия не реализовал пенальти, гости выиграли 2-0, и де-факто сняли вопрос о четвертьфиналисте.

Айнтрахт (Франкфурт)

Команда при Гласнере выглядит очень интересно. В прошлом сезоне упор было сделано на Лигу Европы, и австриец выиграл эту рискованную ставку, сумев добиться успеха в виде титула. Именно это и позволило подняться в Лигу чемпионов. Там немцы не без проблем, но в итоге успешно закончили групповой раунд, ухитрившись обойти и лиссабонский Спортинг, и Марсель, и выйдя в плей-офф. Но сейчас, к плей-офф, похоже, орлы подошли к 1/8 финала не в лучшей форме. Это проявилось в ряде потерь в Бундеслиге, что усложнили шансы финишировать в топ-4. Дома с итальянцами смогли вроде бы неплохо начать, но в итоге так и не забили, а потом пропустили 2 мяча в свои ворота. Это де-факто закрыло вопрос о том, кто пройдет в следующий раунд плей-офф Лиги чемпионов.

Статистика личных встреч

В 1994-м году Айнтрахт дважды по 1-0 выигрывал у Наполи. Впрочем, итальянцы де-факто взяли реванш, забив 2 безответных мяча.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут новой уверенной победы итальянцев. Но тут уже можно играть в свое удовольствие - рекомендуем ставить на тотал больше 2,5 голов с коэффициентом - 1,79.

15 марта, среда

«Наполи» – «Айнтрахт»
Неаполь. «Стадио Диего Армандо Марадона». 22:00
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO
Арбитр: Энтони Тейлор (Англия)
Прогноз Sport.ua – 3:1
Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
Melbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Хакан ЧАЛХАНОГЛУ «Мы всегда хорошо играли против сильных команд»
Шоле – Будивельник. Прогноз и анонс на матч Кубка Европы ФИБА
Сержиу КОНСЕЙСАУ: «Это будет равный матч»
Наполи Айнтрахт Франкфурт Наполи - Айнтрахт Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Без украинок. Стали известны все участницы 1/8 финала в Индиан-Уэллс
Теннис | 14 марта 2023, 10:20 4
Без украинок. Стали известны все участницы 1/8 финала в Индиан-Уэллс
Без украинок. Стали известны все участницы 1/8 финала в Индиан-Уэллс

В борьбе за трофей остались две теннисистки из квалификации

Жирона – Атлетико – 0:1. Мората забил на 90+1 мин. Видео гола и обзор матча
Футбол | 14 марта 2023, 00:59 2
Жирона – Атлетико – 0:1. Мората забил на 90+1 мин. Видео гола и обзор матча
Жирона – Атлетико – 0:1. Мората забил на 90+1 мин. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 25-го тура чемпионата Испании

ФОТО. Ломаченко сделал пост о притеснении УПЦ МП
Бокс | 14.03.2023, 10:45
ФОТО. Ломаченко сделал пост о притеснении УПЦ МП
ФОТО. Ломаченко сделал пост о притеснении УПЦ МП
4 против 1. Почему Марокко выгоднее для Испании и Португалии, чем Украина
Футбол | 14.03.2023, 11:00
4 против 1. Почему Марокко выгоднее для Испании и Португалии, чем Украина
4 против 1. Почему Марокко выгоднее для Испании и Португалии, чем Украина
Умер легендарный олимпийский чемпион, автор современного прыжка в высоту
Другие виды | 14.03.2023, 04:51
Умер легендарный олимпийский чемпион, автор современного прыжка в высоту
Умер легендарный олимпийский чемпион, автор современного прыжка в высоту
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Паническая атака. Почему Цуренко не вышла играть с Соболенко в Индиан-Уэллс
Паническая атака. Почему Цуренко не вышла играть с Соболенко в Индиан-Уэллс
13.03.2023, 10:50 23
Теннис
Александр УСИК: «Жадное пузо, подпиши контракт или освободи пояс»
Александр УСИК: «Жадное пузо, подпиши контракт или освободи пояс»
13.03.2023, 17:39 5
Бокс
ВИДЕО. Мощная пушка Малиновского со штрафного привела к голу Марселя
ВИДЕО. Мощная пушка Малиновского со штрафного привела к голу Марселя
13.03.2023, 01:05
Футбол
В WTA отреагировали на откровение Цуренко
В WTA отреагировали на откровение Цуренко
14.03.2023, 01:15 12
Теннис
ВИДЕО. Теннисистка из россии вышла на матч в США в футболке спартака
ВИДЕО. Теннисистка из россии вышла на матч в США в футболке спартака
13.03.2023, 14:29 9
Теннис
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
14.03.2023, 07:00 1
Биатлон
Неправильно или некрасиво? Почему критика Срны в адрес Кривбасса нелогична
Неправильно или некрасиво? Почему критика Срны в адрес Кривбасса нелогична
13.03.2023, 14:00 44
Футбол
Днепр-1 объяснил, за что получил бан на регистрацию новых футболистов
Днепр-1 объяснил, за что получил бан на регистрацию новых футболистов
13.03.2023, 15:15 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности