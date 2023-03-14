15 марта на «Стадио Диего Армандо Марадона» (Сан-Паоло) пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Наполи» встретится с «Айнтрахт» (Франкфурт). Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

Наполи

Клуб находится в достаточно любопытной ситуации. Вроде бы сейчас начинается весенний, решающий отрезок сезона. Вот только прямо сейчас нет особенной необходимости рвать жилы. В Серии А слишком велика дистанция - тут и сами партенопеи показывали прекрасную статистику, и преследователи допускали немало осечек, что вылилось в преимущество в полтора десятка очков к весне. Так что даже отдельные потери Хвичи и компании вряд ли что-то изменит в плане перемещения скудетто на юг Италии. Вроде бы Спаллетти нужно было бы сейчас перенести фокус внимания на Лигу чемпионов. Но и тут это не особенно оправданно ситуацией. Во Франкфурте-на-Майне, несмотря на то, что Кварацхелия не реализовал пенальти, гости выиграли 2-0, и де-факто сняли вопрос о четвертьфиналисте.

Айнтрахт (Франкфурт)

Команда при Гласнере выглядит очень интересно. В прошлом сезоне упор было сделано на Лигу Европы, и австриец выиграл эту рискованную ставку, сумев добиться успеха в виде титула. Именно это и позволило подняться в Лигу чемпионов. Там немцы не без проблем, но в итоге успешно закончили групповой раунд, ухитрившись обойти и лиссабонский Спортинг, и Марсель, и выйдя в плей-офф. Но сейчас, к плей-офф, похоже, орлы подошли к 1/8 финала не в лучшей форме. Это проявилось в ряде потерь в Бундеслиге, что усложнили шансы финишировать в топ-4. Дома с итальянцами смогли вроде бы неплохо начать, но в итоге так и не забили, а потом пропустили 2 мяча в свои ворота. Это де-факто закрыло вопрос о том, кто пройдет в следующий раунд плей-офф Лиги чемпионов.

Статистика личных встреч

В 1994-м году Айнтрахт дважды по 1-0 выигрывал у Наполи. Впрочем, итальянцы де-факто взяли реванш, забив 2 безответных мяча.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут новой уверенной победы итальянцев. Но тут уже можно играть в свое удовольствие - рекомендуем ставить на тотал больше 2,5 голов с коэффициентом - 1,79.

15 марта, среда