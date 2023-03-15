Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «У Шахтера есть запас потенциала»

Главный тренер «Шахтера» Игор Йовичевич поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Фейенорда» (16 марта, первый матч – 1:1):

– Успела ли команда физически восстановиться?

– Завтра увидим, но, думаю, морально команда точно готова к такому уровню соревнований. Мы знаем уровень матча, после встречи в Варшаве сделали определенные коррективы. Первая игра получилась тяжелой, но надеемся, что тогда мы не показали свой лучший футбол.

Думаю, у нас есть запас потенциала для своего лучшего футбола. Завтра будем биться с первой до последней минуты. Есть хороший коллектив, который неоднократно показывал себя хорошо в матчах, где не был фаворитом. Мы приехали выиграть матч, однако это будет очень трудно сделать, ведь на стадионе «Фейеноорда» всегда фантастическая публика и атмосфера, но мы готовы.

– Именно в Роттердаме началась ваша личная история с «Шахтером». С какими эмоциями возвращаетесь в город? Какой путь прошел «Шахтер» за полгода?

– Вчера было ровно восемь месяцев с первого дня сбора. Продолжается путешествие, построение нового коллектива и фундамент нового проекта. Уже есть крепкий фундамент и светлое будущее, хотя мы только в начале становления. В первый год показали, что здесь игроки с характером и они могут идти к самым высоким целям – Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Мы уже играли с «Лейпцигом» за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, сейчас играем за выход в четвертьфинал Лиги Европы – это хороший знак как для первого сезона.

Вернуться в Роттердам, где все начиналось, – это знак, возможно. После матча будет понятно, хороший или нет, но верим, что все должно быть хорошо. Футболисты должны понять, что завтра нужно провести лучшую игру в карьере.

– Во время противостояния с «Ренном» команда хорошо подготовилась к пенальти – чего только стоит бутылка Трубина с подсказками. Завтра тоже воспользуетесь домашними заготовками?

– Пенальти – это лотерея, спокойствие и уверенность, что ты отобьешь или забьешь. Если это удалось сделать несколько раз на тренировке, это еще ничего не значит. Все происходит в моменте. Тогда в Ренне мы забили гол на последних минутах и имели над соперником психологическое преимущество.

Пенальти – момент психологии, твои тренировки вчера не означают, что ты лучше исполнишь одиннадцатиметровый сегодня. Все дело в спокойствии и уверенности.