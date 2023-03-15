Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «У Шахтера есть запас потенциала»
Лига Европы
15 марта 2023, 21:10 |
561
4

Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «У Шахтера есть запас потенциала»

Тренер «Шахтера» – о матче против «Фейенорда»

15 марта 2023, 21:10 |
561
4
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «У Шахтера есть запас потенциала»
ФК Шахтер Донецк. Игор Йовичевич

Главный тренер «Шахтера» Игор Йовичевич поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Фейенорда» (16 марта, первый матч – 1:1):

– Успела ли команда физически восстановиться?
– Завтра увидим, но, думаю, морально команда точно готова к такому уровню соревнований. Мы знаем уровень матча, после встречи в Варшаве сделали определенные коррективы. Первая игра получилась тяжелой, но надеемся, что тогда мы не показали свой лучший футбол.

Думаю, у нас есть запас потенциала для своего лучшего футбола. Завтра будем биться с первой до последней минуты. Есть хороший коллектив, который неоднократно показывал себя хорошо в матчах, где не был фаворитом. Мы приехали выиграть матч, однако это будет очень трудно сделать, ведь на стадионе «Фейеноорда» всегда фантастическая публика и атмосфера, но мы готовы.

– Именно в Роттердаме началась ваша личная история с «Шахтером». С какими эмоциями возвращаетесь в город? Какой путь прошел «Шахтер» за полгода?
– Вчера было ровно восемь месяцев с первого дня сбора. Продолжается путешествие, построение нового коллектива и фундамент нового проекта. Уже есть крепкий фундамент и светлое будущее, хотя мы только в начале становления. В первый год показали, что здесь игроки с характером и они могут идти к самым высоким целям – Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Мы уже играли с «Лейпцигом» за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, сейчас играем за выход в четвертьфинал Лиги Европы – это хороший знак как для первого сезона.

Вернуться в Роттердам, где все начиналось, – это знак, возможно. После матча будет понятно, хороший или нет, но верим, что все должно быть хорошо. Футболисты должны понять, что завтра нужно провести лучшую игру в карьере.

– Во время противостояния с «Ренном» команда хорошо подготовилась к пенальти – чего только стоит бутылка Трубина с подсказками. Завтра тоже воспользуетесь домашними заготовками?
– Пенальти – это лотерея, спокойствие и уверенность, что ты отобьешь или забьешь. Если это удалось сделать несколько раз на тренировке, это еще ничего не значит. Все происходит в моменте. Тогда в Ренне мы забили гол на последних минутах и имели над соперником психологическое преимущество.

Пенальти – момент психологии, твои тренировки вчера не означают, что ты лучше исполнишь одиннадцатиметровый сегодня. Все дело в спокойствии и уверенности.

По теме:
Арсенал – Спортинг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО: «Шахтеру придется сыграть свой лучший матч»
Фейеноорд – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Игор Йовичевич Шахтер Донецк Фейеноорд Фейеноорд - Шахтер Лига Европы
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ига СВЁНТЕК: «Понимаю, почему Цуренко отказалась от игры с Соболенко»
Теннис | 15 марта 2023, 11:23 17
Ига СВЁНТЕК: «Понимаю, почему Цуренко отказалась от игры с Соболенко»
Ига СВЁНТЕК: «Понимаю, почему Цуренко отказалась от игры с Соболенко»

Первая ракетка мира поддержала украинку

Верес предложил УАФ изменить предельный срок подачи заявки на VAR
Футбол | 15 марта 2023, 14:32 13
Верес предложил УАФ изменить предельный срок подачи заявки на VAR
Верес предложил УАФ изменить предельный срок подачи заявки на VAR

Ровенский клуб считает, что предельный срок нужно уменьшить с 14 до 7 дней до начала матча

Свёнтек не остановить. Известны все участницы 1/4 финала в Индиан-Уэллсе
Теннис | 15.03.2023, 07:36
Свёнтек не остановить. Известны все участницы 1/4 финала в Индиан-Уэллсе
Свёнтек не остановить. Известны все участницы 1/4 финала в Индиан-Уэллсе
«Я в огне». Фьюри представил именитого спарринг-партнера под бой с Усиком
Бокс | 15.03.2023, 16:45
«Я в огне». Фьюри представил именитого спарринг-партнера под бой с Усиком
«Я в огне». Фьюри представил именитого спарринг-партнера под бой с Усиком
Реал – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 15.03.2023, 22:05
Реал – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Реал – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
слишком много везения, обычно это потом сменяется черной полосой
Ответить
+3
Soler61
Невозможно представить за счёт чего шахтер может выиграть.Спина бывает раз в сто лет .Игра вообще не поставлена .Бьют куда попало .У Феййеноорда все на месте .знают что делать 
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Pavel_i_CO
Та й Нідерландці явно грали не на повну у виїзному матчі . Шанси приблизно 75 на 25. Думаю, що примножити ставку на 25% - це гарна ідея 
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Президент Миная: «После такого пропадает мотивация содержать клуб»
Президент Миная: «После такого пропадает мотивация содержать клуб»
14.03.2023, 17:29 12
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
14.03.2023, 07:00 1
Биатлон
Пента-трик Холанда. Ман Сити уничтожил Лейпциг на пути к четвертьфиналу ЛЧ
Пента-трик Холанда. Ман Сити уничтожил Лейпциг на пути к четвертьфиналу ЛЧ
14.03.2023, 23:51 36
Футбол
ВИДЕО. ФЬЮРИ: «Хочу, чтобы бой с мерзким Усиком состоялся на этой неделе»
ВИДЕО. ФЬЮРИ: «Хочу, чтобы бой с мерзким Усиком состоялся на этой неделе»
14.03.2023, 14:13 20
Бокс
Руководство Реала определилось, кто заменит Карло Анчелотти
Руководство Реала определилось, кто заменит Карло Анчелотти
13.03.2023, 23:15 5
Футбол
Еще одна суперзвезда женского биатлона объявила о завершении карьеры
Еще одна суперзвезда женского биатлона объявила о завершении карьеры
14.03.2023, 19:44 1
Биатлон
Александр УСИК: «Жадное пузо, подпиши контракт или освободи пояс»
Александр УСИК: «Жадное пузо, подпиши контракт или освободи пояс»
13.03.2023, 17:39 5
Бокс
Известный украинский защитник получил дебютный вызов в сборную Молдовы
Известный украинский защитник получил дебютный вызов в сборную Молдовы
15.03.2023, 11:17 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности