Интер выиграл Суперкубок Италии, Прометей с боем переиграл Брешию

​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 18 января.

1. Дерби в одни ворота. Интер разгромил Милан и выиграл Суперкубок Италии. Команда Симоне Индзаги не оставила шансов соперникам.

2. Реванш за первый круг удался. Прометей с боем переиграл Брешию. Решающей в напряженном матче Еврокубка получилась последняя десятиминутка.

3. Выйдет во втором тайме топ-матча. Когда Мудрик дебютирует за Челси? Михаил появится во второй тайме в игре с «Ливерпулем».

4А. Костюк уверенно обыграла Гадеки на пути в третий круг Australian Open. Украинская теннисистка подтвердила статус фаворитки матча.

4В. Впервые за 14 лет карьеры. Байндл вышла в 3-й раунд Аustralian Open 2023. Украинка обыграла Кэти Макнелли.

4С. Большая победа. Калинина обыграла Квитову на Australian Open. Ангелина в двух сетах одолела двукратную чемпионку Уимблдона.

5. В результате крушения вертолета в Броварах погибло руководство МВД. Среди погибших – министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович.

6. Жезуш просит боссов Фенербахче подписать Яремчука. Португальский тренер ранее работал с украинцем в «Бенфике».

7. Изумительный штрафной на последней минуте. Кристал Пэлас вырвал ничью у МЮ. Майкл Олизе принес одно очко хозяевам поля.

8. ОФИЦИАЛЬНО. Возвращение блудного сына. Эсеола снова будет играть в УПЛ. Адеринсола подписал контракт с ФК «Львов».

9. Универсиада. Украина завоевала медаль в лыжном двоеборье. Отличился дуэт Дмитрий Мазурчук / Виталий Гребенюк.

10. Лунин зол на Анчелотти. Пора покидать Реал? Есть варианты в АПЛ. Украинец недоволен тем, что не сыграет в основе «Реала» в матче с «Вильярреалом».