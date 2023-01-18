Жезуш просит боссов Фенербахче подписать Яремчука
Португальский тренер ранее работал с украинцем в «Бенфике»
68-летний главный тренер «Фенербахче» Жорже Жезуш попросил боссов стамбульского клуба в январе усилить позицию центрального нападающего, конкуренция на которой ослабла после травмы Жоао Педро.
Жезуш хотел бы видеть в «Фенербахче» 27-летнего украинца Романа Яремчука, который с августа выступает за «Брюгге», а ранее работал под руководством португальца в «Бенфике».
Стамбульский клуб хотел бы подписать форварда, умеющего цепляться за мяч и обыгрываться с другими игроками атаки.
«Фенербахче» уже контактировал с «Брюгге» на предмет перехода Яремчука, однако украинский форвард не является единственной опцией, которую оценивают турки.
Ранее сообщалось, что боссы «Брюгге» хотели бы подписать форварда «Днепра-1» и сборной Украины Артема Довбика.
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