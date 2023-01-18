Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жезуш просит боссов Фенербахче подписать Яремчука
Турция
18 января 2023, 18:23 |
974
2

Жезуш просит боссов Фенербахче подписать Яремчука

Португальский тренер ранее работал с украинцем в «Бенфике»

18 января 2023, 18:23 |
974
2
Жезуш просит боссов Фенербахче подписать Яремчука
Instagram. Роман Яремчук

68-летний главный тренер «Фенербахче» Жорже Жезуш попросил боссов стамбульского клуба в январе усилить позицию центрального нападающего, конкуренция на которой ослабла после травмы Жоао Педро.

Жезуш хотел бы видеть в «Фенербахче» 27-летнего украинца Романа Яремчука, который с августа выступает за «Брюгге», а ранее работал под руководством португальца в «Бенфике».

Стамбульский клуб хотел бы подписать форварда, умеющего цепляться за мяч и обыгрываться с другими игроками атаки.

«Фенербахче» уже контактировал с «Брюгге» на предмет перехода Яремчука, однако украинский форвард не является единственной опцией, которую оценивают турки.

Ранее сообщалось, что боссы «Брюгге» хотели бы подписать форварда «Днепра-1» и сборной Украины Артема Довбика.

По теме:
Педриньо не хочет возвращаться в Шахтер
Бавария согласовала трансфер голкипера сборной Швейцарии
Ливерпуль нацелился на вундеркинда из Аталанты
Роман Яремчук Брюгге Фенербахче трансферы Жорже Жезуш
Источник 90min
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк уверенно обыграла Гадеки на пути в третий круг Australian Open
Теннис | 18 января 2023, 13:21 16
Костюк уверенно обыграла Гадеки на пути в третий круг Australian Open
Костюк уверенно обыграла Гадеки на пути в третий круг Australian Open

Украинская теннисистка подтвердила статус фаворитки матча

ВИДЕО. Трехочковый за 0.5 сек до сирены. Будивельник вырвал победу в БИБЛ
Баскетбол | 17 января 2023, 20:04 0
ВИДЕО. Трехочковый за 0.5 сек до сирены. Будивельник вырвал победу в БИБЛ
ВИДЕО. Трехочковый за 0.5 сек до сирены. Будивельник вырвал победу в БИБЛ

Украинский клуб обыграл «Хапоэль» Беэр-Шева

ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
Другие виды | 18.01.2023, 01:16
ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
Не поехал на сборы. Игрок Динамо хочет сменить клуб. Стал известен кандидат
Футбол | 17.01.2023, 21:31
Не поехал на сборы. Игрок Динамо хочет сменить клуб. Стал известен кандидат
Не поехал на сборы. Игрок Динамо хочет сменить клуб. Стал известен кандидат
Роксана МАЛИНОВСКАЯ: «Привыкла, что последние месяцы Руслан был грустным»
Футбол | 18.01.2023, 13:10
Роксана МАЛИНОВСКАЯ: «Привыкла, что последние месяцы Руслан был грустным»
Роксана МАЛИНОВСКАЯ: «Привыкла, что последние месяцы Руслан был грустным»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Хутин Пуйло
Та ну нафіг
Ответить
+1
Alex86 1
Если правда, то надо валить, вар-т шик для него, и забивать начнет опять и будет 1-й парень на деревне, выше головы уже очевидно не пригнул и не прыгнет, раз уже и в Бельгии не выходит, а для СБУ только + если будет там бегать постоянно с практикой и забивать
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Экс-лидер Шахтера попал в скандал. На него будут жаловаться в УЕФА
ВИДЕО. Экс-лидер Шахтера попал в скандал. На него будут жаловаться в УЕФА
16.01.2023, 20:36 6
Футбол
ФОТО. российский флаг на Aus Open на матче украинки. Реакция посла и Костюк
ФОТО. российский флаг на Aus Open на матче украинки. Реакция посла и Костюк
16.01.2023, 17:45 9
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Цыганков ушел из Динамо в Жирону
ОФИЦИАЛЬНО. Цыганков ушел из Динамо в Жирону
17.01.2023, 14:03 67
Футбол
Впервые за 14 лет карьеры. Байндл вышла в 3-й раунд Аustralian Open 2023
Впервые за 14 лет карьеры. Байндл вышла в 3-й раунд Аustralian Open 2023
18.01.2023, 10:45 8
Теннис
Мудрик вернется в Шахтер из Челси. Стала известна причина такого решения
Мудрик вернется в Шахтер из Челси. Стала известна причина такого решения
16.01.2023, 18:01 5
Футбол
Матч Крутых со Шмарцманом прерван на Australian Open
Матч Крутых со Шмарцманом прерван на Australian Open
17.01.2023, 05:05
Теннис
В результате крушения вертолета в Броварах погибло руководство МВД
В результате крушения вертолета в Броварах погибло руководство МВД
18.01.2023, 10:35 10
Война
Динамо нашло замену Цыганкову? Игрок киевлян покинул клуб из Венгрии
Динамо нашло замену Цыганкову? Игрок киевлян покинул клуб из Венгрии
16.01.2023, 19:59 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности