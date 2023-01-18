Англия18 января 2023, 22:24 | Обновлено 18 января 2023, 22:28
2992
6
Выйдет во втором тайме топ-матча. Когда Мудрик дебютирует за Челси?
Михаил появится во второй тайме в игре с «Ливерпулем»
18 января 2023, 22:24 | Обновлено 18 января 2023, 22:28
2992
6
Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик может дебютировать за новый для себя клуб уже в эту субботу, 21 января.
Сообщается, что Михаил начнет матч 21-го тура АПЛ против «Ливерпуля» со скамейки запасных, однако если у лондонцев будут новые потери – Михаил выйдет в основе.
Тем не менее, Мудрик должен выйти во втором тайме. Как сообщает источник, именно такой план у главного тренера «Челси» Грэма Поттера.
Ранее украинский футболист провел первую тренировку в составе лондонцев.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 января 2023, 20:36 0
Украинец забил во втором матче подряд
Футбол | 18 января 2023, 15:43 5
Адеринсола подписал контракт с ФК «Львов»
Война | 18.01.2023, 10:35
Футбол | 18.01.2023, 16:08
Футбол | 18.01.2023, 19:26
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Спорт.юа, ЩО, і навіщо ви курите на ніч???
Мудрик должен на тренировках все делать быстрее и лучше всех игроков.
Источник - канал в ТГ с 800 подписотой)
Але він ще не в формі
Яке джерело ! За 4 дні прийшли спитали у тренера ти випустиш його чи ні це буде вирішуватися перед самою грою .Тут і без цього зрозуміло що за такі гроші його мають випустити в другому таймі на 30 хвилин а в основі рано випускати
А в котором часу Михаил будет завтра какать у инсайдеров есть инфа ?
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
18.01.2023, 11:35 3
18.01.2023, 00:10
17.01.2023, 09:35 10
18.01.2023, 10:45 9
Баскетбол
16.01.2023, 18:01 5
17.01.2023, 03:22 10
17.01.2023, 17:54 3