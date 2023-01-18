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  4. Выйдет во втором тайме топ-матча. Когда Мудрик дебютирует за Челси?
Англия
18 января 2023, 22:24 | Обновлено 18 января 2023, 22:28
2992
6

Выйдет во втором тайме топ-матча. Когда Мудрик дебютирует за Челси?

Михаил появится во второй тайме в игре с «Ливерпулем»

18 января 2023, 22:24 | Обновлено 18 января 2023, 22:28
2992
6
Выйдет во втором тайме топ-матча. Когда Мудрик дебютирует за Челси?
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик может дебютировать за новый для себя клуб уже в эту субботу, 21 января.

Сообщается, что Михаил начнет матч 21-го тура АПЛ против «Ливерпуля» со скамейки запасных, однако если у лондонцев будут новые потери – Михаил выйдет в основе.

Тем не менее, Мудрик должен выйти во втором тайме. Как сообщает источник, именно такой план у главного тренера «Челси» Грэма Поттера.

Ранее украинский футболист провел первую тренировку в составе лондонцев.

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Михаил Мудрик дебют Челси Грэм Поттер Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Ливерпуль - Челси Ливерпуль
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Комментарии 6
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nivavn
Спорт.юа, ЩО, і навіщо ви курите на ніч???
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+1
DmitrySviridon
Мудрик должен на тренировках все делать быстрее и лучше всех игроков.
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0
Mr Voevudskiy
Источник - канал в ТГ с 800 подписотой)
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0
ash
Але він ще не в формі
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-1
arrow1418
Яке джерело ! За 4 дні прийшли спитали у тренера ти випустиш його чи ні  це буде вирішуватися перед самою грою .Тут і без цього зрозуміло що за такі гроші його мають випустити в другому таймі на 30 хвилин а в основі рано випускати 
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-1
Gregory Dnipro
А в котором часу Михаил будет завтра какать у инсайдеров есть инфа ? 
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-3
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