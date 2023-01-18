Выйдет во втором тайме топ-матча. Когда Мудрик дебютирует за Челси?

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик может дебютировать за новый для себя клуб уже в эту субботу, 21 января.

Сообщается, что Михаил начнет матч 21-го тура АПЛ против «Ливерпуля» со скамейки запасных, однако если у лондонцев будут новые потери – Михаил выйдет в основе.

Тем не менее, Мудрик должен выйти во втором тайме. Как сообщает источник, именно такой план у главного тренера «Челси» Грэма Поттера.

Ранее украинский футболист провел первую тренировку в составе лондонцев.