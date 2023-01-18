Англия18 января 2023, 18:55 |
3883
8
ВИДЕО. Мудрик провел первую тренировку с Челси
Украинский вингер начал работу с командой
18 января 2023, 18:55 |
3883
8
Сегодня, 18 января украинский вингер Михаил Мудрик провел первую тренировку со своей новой командой, «Челси».
Напомним, лондонский клуб официально объявил о переходе Мудрика из «Шахтера» лишь в воскресенье, 15 января. Сумма трансфера составила 70 миллионов евро плюс 30 миллионов возможных бонусов.
January 18, 2023
Wait for the wink. Excited? 😉 pic.twitter.com/2t4OKoyxD4— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 18, 2023
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 января 2023, 13:10 1
Игрок очень доволен шансом на новом месте
Футбол | 18 января 2023, 12:11 7
Ранее семья Глейзеров заявила, что готова продать минимум часть клуба
Футбол | 18.01.2023, 11:28
Футбол | 17.01.2023, 22:01
Война | 18.01.2023, 10:35
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
16.01.2023, 16:10 4
16.01.2023, 18:20 14
17.01.2023, 09:35 10
16.01.2023, 19:59 10
16.01.2023, 17:50 57
17.01.2023, 05:32 1
17.01.2023, 05:05
17.01.2023, 02:39
Чекаємо на гру!!💪🇺🇦