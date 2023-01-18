ВИДЕО. Мудрик провел первую тренировку с Челси

Сегодня, 18 января украинский вингер Михаил Мудрик провел первую тренировку со своей новой командой, «Челси».

Напомним, лондонский клуб официально объявил о переходе Мудрика из «Шахтера» лишь в воскресенье, 15 января. Сумма трансфера составила 70 миллионов евро плюс 30 миллионов возможных бонусов.