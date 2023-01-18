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  4. ВИДЕО. Мудрик провел первую тренировку с Челси
Англия
18 января 2023, 18:55 |
3883
8

ВИДЕО. Мудрик провел первую тренировку с Челси

Украинский вингер начал работу с командой

18 января 2023, 18:55 |
3883
8
ВИДЕО. Мудрик провел первую тренировку с Челси
ФК Челси. Михаил Мудрик

Сегодня, 18 января украинский вингер Михаил Мудрик провел первую тренировку со своей новой командой, «Челси».

Напомним, лондонский клуб официально объявил о переходе Мудрика из «Шахтера» лишь в воскресенье, 15 января. Сумма трансфера составила 70 миллионов евро плюс 30 миллионов возможных бонусов.

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Михаил Мудрик Челси видео фото
Источник ФК Челси
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Комментарии 8
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Maks23
С мячом классно работает...
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+5
⬆️
Мову вже вивчив?
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+4
Злий Глобинець
Круто він фінт з м'ячем провернув! Не загубиться серед "челсюків"
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+3
AK.228
Давай Михайло!!
Чекаємо на гру!!💪🇺🇦
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+3
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